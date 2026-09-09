La fuerzas de seguridad acumulan miles de imágenes de caras de los migrantes de la avalancha en Ceuta

Transcurridos un mes y una semana de la avalancha de extranjeros sobre Ceuta, las Fuerzas de Seguridad del Estado acumulan miles de imágenes de migrantes sin que hasta el momento hayan podido hacer un proceso general de datos, que queda pendiente “para más adelante”, indican fuentes próximas a este trabajo.

Las imágenes proceden de diversas fuentes. Las más directas, grabaciones de los agentes de los cuerpos dependientes de Interior. Miembros de las unidades de seguridad ciudadana USECIC de la Guardia Civil tomaron las primeras en la verja de la frontera de El Tarajal en la mañana del 30 de julio, confirman fuentes del instituto armado. Fueron fotos y grabaciones de vídeo tomadas directamente con sus móviles, cuando, después de que un patio aledaño al paso fronterizo se llenara, no pudieran hacer otra cosa que abrir la puerta de barrotes de acero.

Además, también tomaron vídeos agentes de la Policía Nacional destinados en Ceuta en las sucesivas patrullas en sucesivos días tras el asalto a la frontera, y, desde posiciones de mando, antidisturbios de los refuerzos enviados por Interior para labores de control de masas que desarrollaron tras la entrada multitudinaria y la posterior salida del 1 de agosto y los días siguientes.

La bolsa de imágenes choca con dos problemas para su procesamiento: todavía no se han compartido datos de forma efectiva entre los dos cuerpos policiales, indican las fuentes consultadas. Además, el software para archivarlas -en el caso de la Guardia Civil, por ejemplo- da problemas a la hora de distinguir ciertos tipos de rostros de migrantes subsaharianos

Orígenes diversos

El cuerpo de imágenes reunidas por Guardia Civil y Policía incluye no solo a los aproximadamente 10.000 migrantes que permanecen en Ceuta a la espera de un proceso administrativo. También está buena parte -no todas- de los millares de personas que entraron en las 48 horas finales de julio.

Según los últimos datos comunicados por el Gobierno este mismo martes, tras el Consejo de Ministros, desde el pasado día 10 de agosto han retornado de forma voluntaria a Marruecos 4.516 migrantes y han sido expulsados 258 por diversos motivos.

De todos ellos, la última imagen que obra en poder de las Fuerzas de Seguridad es su paso postrero por El Tarajal en dirección a territorio marroquí. Las videocámaras del puesto fronterizo son una de las fuentes estables de información gráfica, así como las cámaras de calles y vías de circulación de la ciudad, accesos a comercios y entradas de centros oficiales.

Fuentes de Defensa no han querido confirmar ni desmentir si las patrullas de unidades militares toman también sus grabaciones. A la bolsa se unen las que, recogidas de redes sociales y de espontáneos entre la masa de extranjeros, ha analizado el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería de la Policía Nacional. Parte de ese trabajo de recopilación gráfica está recogido en el informe que, la pasada semana, elevó ese departamento a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón.

Memoria electrónica

Este trabajo de control es uno de los más desconocidos de los desplegados a duras penas, en medio de la crisis, en el esquema de seguridad de la ciudad. “No se tira ninguna foto que pueda resultar útil”, asevera una de las fuentes consultadas. Se trata de imágenes que, en un futuro, podrían integrarse en el sistema de reconocimiento facial del sistema “Frontera Inteligente” que, para Ceuta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inauguró en el mes de abril de este año.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, visita el puesto fronterizo ceutí del Tarajal el 10 de julio de 2024. / MIR

Los rostros capturados en píxeles tienen además un empleo en las unidades de inteligencia: compararlos, con ayuda de inteligencia artificial, con bolsas de datos si se produce un atentado o un delito grave que precisa de un rastreo. “El problema es que el software es flojo”, refiere uno de los guardias civiles al tanto de estos sistemas.

La trazabilidad de viajeros con base en el reconocimiento facial se extiende en todas las fronteras de Europa. Se guardan rostros, como antes, y también, las huellas digitales como bases de datos biométricos. Melilla, por su parte, tiene implantadas máquinas y memorias electrónicas de la “frontera inteligente” desde octubre de 2025.

La captación no se ha detenido una vez los retornos voluntarios a Marruecos dejaron de ser multitudinarios. Entre las bolsas de migrantes enquistadas en la ciudad se extiende la escena de hombres adultos tapándose la cara en cuanto perciben la presencia de una cámara o un móvil grabando. Entre quienes toman esa precaución hay migrantes con antecedentes penales o cuentas pendientes en Marruecos, que tratan de no retornar a su país.

“Son los más difíciles de filiar”, relata una de las fuentes de las Fuerzas de Seguridad. Y, entre ellos, los migrantes que tratan de esconderse entre los bosques del alto de Beliunes, el área de Piniés y el monte Hacho, el promontorio más conocido de Ceuta. Ese terreno se está despoblando de migrantes. Antes, a sus laderas subían los que hacían paseos nocturnos y participaban en desórdenes y peleas, para pasar la mañana durmiendo. Esa legión pierde efectivos: policías y guardias civiles se están encontrando caras nuevas en los alrededores de la playa del Trampolín y otros puntos de la ciudad. Son migrantes que han decidido ir bajando a la zona urbana, para tener la ayuda más cerca y evitarse arduas caminatas cotidianas desde sus escondites.