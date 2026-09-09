CRISIS MIGRATORIA DE CEUTA
El CNI advirtió el 29 de julio a la inteligencia marroquí de los planes para llevar a cabo la entrada masiva a Ceuta
"Se han identificado algunos perfiles especialmente activos. Grupo de WhatsApp de nombre 'Asalto a la valla de Ceuta' y que estaría preparando un intento de entrada por el perímetro fronterizo de Ceuta el próximo jueves 30.06.2026", dice de forma literal la alerta que ha sido desclasificada por el Gobierno
Un documento desclasificado por el Gobierno evidencia que el CNI advirtió a la inteligencia marroquí de que se estaba preparando en territorio marroquí la entrada masiva a Ceuta, que se produjo entre los días 30 y 31 de julio: "En días recientes se ha tenido conocimiento de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta, tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono".
Y después el escrito dirigido a las autoridades policiales marroquíes asegura que "se han identificado algunos perfiles especialmente activos". El primero se denomina 'Asalto a la valla de Ceuta' y que estaría preparando un intento de entrada por el perímetro fronterizo de Ceuta el próximo jueves 30.06.2026 (sic) (en referencia a julio)".
Tal y como informó esta redacción, desde 2012 rige en las relaciones de seguridad entre España y Marruecos el Acuerdo de Cooperación Policial Transfronteriza. Sus centros de contacto están en Algeciras y Tánger. Su principal función es el intercambio de información sobre inmigración irregular. El acuerdo marcaba un contacto equilibrado de la Policía Nacional y la Guardia Civil con la Gendarmería Real y la DGSN, o Dirección General de Seguridad Nacional, la inteligencia interior marroquí, cuyos agentes se denominan de forma coloquial mkhaznis o mejaznis.
Hasta el momento, de ese canal no ha surgido ninguna identificación oficial de los cabecillas del asalto a la frontera de Ceuta, pese a que la comunicación directa entre cuerpos de seguridad españoles y marroquís fue reforzada por un nuevo compromiso, el Convenido de Seguridad España-Marruecos de 2019, que entró en vigor el 30 de abril de 2022.
El Consejo de Ministros aprobó este martes la desclasificación de informes de inteligencia sobre la crisis en Ceuta entre el 1 de julio y el 1 de agosto. Se trata de un total de 40 documentos, incluyendo comunicaciones entre departamentos, que se han hecho públicos este miércoles. Entre ellos, ninguno afecta a la seguridad nacional según explican fuentes de Moncloa, lo que rebajaría su impacto en términos de contradecir la versión del Gobierno sobre la falta de alertas previas o una responsabilidad de Marruecos.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- La Policía Local detiene a una persona por entrar sin autorización en la vivienda que tenía alquilada a otra en Güímar
- El tamaño del primer muelle flotante de Canarias pone en jaque su operativa en Santa Cruz de Tenerife
- El restaurante de Tenerife al que muchos van por un solo plato: lleva más de 40 años ofreciendo conejo
- Ratifican la condena a un vecino de Tenerife por falsificar la pegatina de la ITV caducada desde hacía dos años
- Las universidades canarias colaboran en un hallazgo histórico: un esqueleto del siglo XV en Lanzarote con una efermedad europea
- El CD Tenerife detecta la venta ilegal de sus nuevas camisetas: en torno a 20 euros
- Dos ayuntamientos para arreglar una calle: Santa Cruz de Tenerife y El Rosario rehabilitarán la deteriorada vía en la que una calzada separa a vecinos de ambos municipios
- Baja sensible en el CD Tenerife: Cervera pierde a un jugador único en la plantilla