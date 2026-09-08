Aumento del censo electoral
El Supremo suspende los efectos electorales de la 'ley de nietos' y emplaza a los consulados a acreditar que se desciende de exiliados
El alto tribunal admite las peticiones de Vox en Iuistita Europa
Gobierno, Fiscalía y la Junta Electoral se opusieron a la medida cautelar al afectar al derecho al voto de ciudadanos
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado en suspenso los efectos electorales vinculados a la denominada 'ley de nietos', atendiendo las medidas solicitada por Vox y Iustitia Europa para evitar un aumento del censo electoral y frustrar el voto a raíz de la concesión de la nacionalidad española para los descendientes españoles que viven en el extranjero. La suspensión no regirá para quienes los encargados de los registros consulares expidan certificación acreditativa de su condición de "nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido esepañoles y que hubieran sufrido exilio.
La decisión supone paralizar las inscripción en el citado censo -- aunque se pueda continuar su tramitación hasta dicho momento-- realizadas en cumplimiento de una Instrucción del Ministerio de Justicia de octubre de 2022 que otorgaba "presunción" de exiliado a todos los solicitantes, tal y como expuso el presidente de Iuistita Europa, Luis María Pardo, durante la vista celebrada este lunes en el alto tribunal. La citada Instrucción otorga condición de exiliado a todo aquel español que abandonó territorio nacional entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
Tanto el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, como la Junta Electoral Central, apoyadas por la Fiscalía del alto tribunal, habían rechazado la adopción de esta medida durante una vista pública celebrada este lunes, argumenando, entre otras cosas, que se pretende afectar al derecho al voto.
Los recurrentes buscaban que el alto tribunal deje en suspenso la ampliación del censo en el exterior (CERA) mientras estudia la cuestión de fondo, que es meramente formal: si la Junta Electoral Central incurrió en dejación de funciones al declararse no competente para pronunciarse sobre este asunto el pasado mes de julio.
Entre las medidas cautelares, reclamaban la suspensión de la eficacia de la instrucción de Justicia sobre la concesión de estas nacionalidades y que se obligue a las embajadas y oficinas consulares a separar los expedientes de nacionalidad ya tramitados del resto del censo de españoles en el extranjero con derecho a voto.
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Fuente: El Periódico
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