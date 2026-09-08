El juez Peinado se abre a retrasar la audiencia con Begoña Gómez tras reconocer que mañana se va de vacaciones

El juez Juan Carlos Peinado, que ha procesado a la mujer de Pedro Sánchez, reconoce en una providencia dictada este lunes que tiene aprobado su "plan de vacaciones entre mañana, 9 de septiembre, y el día 18 del mismo mes, y que esta fue la razón por la que citó este martes por la tarde a Begoña Gómez y a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, para la celebración de una última audiencia de carácter preliminar, previa a la apertura de juicio contra ellas ante un tribunal del jurado.

En la resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y tras ser informado por de que el abogado de Gómez, Jaime Campaner, tenía previsto para hoy otro asunto en Barcelona, Peinado abre a suspender la diligencia prevista "si a pesar de todo alguno de los letrados considera que resulta imprescindible su presencia en dicha audiencia preliminar". Así, admite que "habrá que buscarse otra fecha que no podía concretarse en este momento".

La defensa ya le ha contestado que considera esta diligencia fundamental y que podría estar disponible la semana del 21 de septiembre, es decir, antes de que el juez se jubile por alcanzar los 72 años el próximo 27 de septiembre.

Pese a ese ofrecimiento final, el juez razona en su resolución en contra del aplazamiento teniendo en cuenta sus vacaciones "y lo que le esta por disfrutar al proveyente", pues si no se celebra la vista en el día y hora indicados -- es decir, este martes a las 18.00 horas-- "transcurriría un periodo de tiempo indefinido, quedando pendiente de que ninguno de los letrados designados, tanto de las defensas de las acusadas, como de las acusaciones populares personadas tuviera otras coincidencias de señalamiento".

Alegando a la "buena fe procesal", Peinado propone que Campaner designe a un compañero que le sustituya, teniendo en cuenta que ya no hay diligencias pendientes de practicar y que los hechos por los que se atribuye malversación y tráfico de influencias a su cliente ya se conocen. No obstante, deja abierta esa puerta de buscar otra fecha si los abogados titulares ven su presencia "imprescindible".