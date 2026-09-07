El Gobierno y la Junta Electoral se oponen a suspender los efectos electorales de la 'ley de nietos' porque se afecta al derecho al voto de ciudadanos

La Abogacía del Estado y la Junta Electoral Central --representada por un letrado de las Cortes-- se oponen a la suspensión de la elaboración del censo y otros efectos electorales vinculados a la denominada vinculados a la denominada 'ley de nietos', según han argumentado sus representantes este lunes ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Se revisan sendos recursos presentados por Vox y Iuistitia Europa, dos organizaciones habituales en las causas judiciales contra el Gobierno de Pedro Sánchez y, según el representante del órgano electoral, de aprobarse las medidas cautelares quedaría en suspenso el derecho de sufragio de determinadas personas, que ninguna sentencia estimatoria podría reparar.

Frente a ello, los recurrentes buscan que el alto tribunal los deje en suspenso mientras estudia una cuestión meramente formal: si la Junta Electoral Central incurrió en dejación de funciones al declararse no competente para pronunciarse sobre este asunto el pasado mes de julio. Se recurrió esa decisión administrativa concreta, pero se pretende frustrar el voto a raíz de la concesión de la nacionalidad española para los descendientes españoles que viven en el extranjero y que sufrieron el exilio, en cumplimiento de una disposición incluida en la ley de memoria democrática.

"La ponderación de los intereses en juego debería apuntar a la no admisión de la medida cautelar", ha defendido el letrado que representa a la Junta Electoral ante la Sala en oposición a los argumentos de los demandantes. En términos similares se ha manifestado la abogada del Estado. Niega la mayor, que la decisión de la Junta Electoral Central pueda impugnarse, y para ello se ha basado en la propia jurisprudencia del Supremo y ha acusado a Iuistitia Europa y Vox de incurrir en "desviación procesal".

Para la Abogacía del Estado, las peticiones parten de una premisa incorrecta que pretende una medida discriminatoria según el modo en el que se adquiere la nacionalidad. Posteriormente a pasado a repasar las medidas una a una y ha rechazarlas por coincidentes con esta finalidad discriminatoria o directamente por ser inútiles a los fines pretendidos, según la abogada del Estado que ha intervenido. Además, una impugnación en este sentido debería analizarse caso por caso, sin dar lugar a efectos de carácter masivo sobre el derecho al voto. "El daño alegado no deja de ser una posibilidad incierta", ha añadido.

El representante de Iustitia Europa advierte al Supremo que estamos a 120 días para el cierre del censo electoral el próximo 1 de enero de no quedar en suspenso los efectos de la norma.