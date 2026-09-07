Feijóo y Vivas señalan a Marruecos como responsable y acusan a Sánchez de tener preparado “algún tipo de cesión”

El presidente de Ceuta y el líder del Partido Popular (PP), Juan Jesús Vivas y Alberto Núñez Feijóo, señalaron este lunes con más nitidez y crudeza que nunca a Marruecos como responsable de la crisis en la ciudad autónoma, y elevaron el tono contra Pedro Sánchez por "no haber estado a la altura", en palabras de Vivas, o incluso por tener preparada "algún tipo de cesión" a Rabat, como aseveró Feijóo. Ambos protagonizaron el foro Nueva Economía Fórum en un abarrotado salón del Hotel Four Seasons, en pleno centro de Madrid, y con la asistencia de hasta siete presidentes autonómicos, entre otras autoridades, incluida una representante del Gobierno central, la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, que escuchó desde su silla en el evento un aluvión de críticas a Sánchez y de aplausos y vítores para Vivas.

Vivas, el protagonista principal del desayuno informativo en el que fue presentado por su jefe de filas, fue claro: "Estoy convencido de que detrás del golpe está Marruecos". A mitad del largo coloquio, el moderador ofreció el micrófono al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, también presente, quien desde su mesa no le fue a la zaga en contundencia a su homólogo. Imbroda, sin mencionar expresamente a Sánchez, puso el grito en el cielo por el hecho de haber tenido que ver "a un señor bañándose en Canarias" durante la crisis, lo que calificó como "un gran guantazo" para los españoles. Fuertemente ovacionado, el presidente melillense acusó al Ejecutivo de emprender "una campañita contra el presidente Vivas", y señaló que en Moncloa ha habido "mala fe u otra cosa".

La severidad con el Gobierno central presidió todo el desayuno, desde la presentación inicial de Feijóo, quien ensalzó a Vivas como un "hombre de Estado" que habría ejercido este verano un "liderazgo moral" con "mucha energía para no callarse ante el Gobierno". Todo ello en contraposición, según el líder de la oposición, a un Gobierno, el del PSOE y Sumar, "que ha perdido su dignidad" y al que según su criterio la crisis iniciada tras la avalancha migratoria de los últimos días de julio, ha quedado "noqueado".

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Además de al presidente de Melilla, el moderador de Nueva Economía Fórum también le ofreció la palabra, como anfitriona, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un salón donde también estaba el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almedia y otros cinco presidentes autonómicos, todos del PP: Juan Manuel Moreno (Andalucía), Alfonso Rueda (Galicia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Juan Francisco Pérez Llorca (Comunidad Valenciana) y Fernando López Miras (Murcia). Ayuso, que en su nombre y en el de Martínez-Almeida le mostró a Vivas la solidaridad de los madrileños, se preguntó en voz alta "qué se pretendía" y "qué se pretende a futuro", en una intervención en la que mencionó a Gibraltar, a Canarias, y al "yihadismo". "Esto es muy preocupante, porque aquí va a haber mucho más".