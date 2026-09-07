Lo que ya confesó el expresidente de Plus Ultra y deberá declarar ante el juez del caso Zapatero

El expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola está citado este lunes en la Audiencia Nacional para entre otras cosas aclarar la presunta participación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la concesión del rescate de 53 millones de euros a la aerolínea.

La comparecencia de este empresario ante el juez José Luis Calama se produce después de que remitiera un escrito al magistrado en el que pese a asegurar que no tuvo "una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI", es cierto que "como una medida desesperada, se asumió que debía contratar con el señor Julio Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con Zapatero".

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a su salida de la Audiencia Nacional tras declarar como investigado el pasado 17 de junio. / José Luis Roca / EPC

Por eso, "Plus Ultra asumió el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron 'de acompañamiento”. Este porcentaje de los 53 millones de la SEPI, prosigue el escrito de Martínez Sola, se desglosó en diferentes empresas. En concreto, 249.000 euros a Análisis Relevante SL, 98.617,53 euros a Voli Analítica SL y 110.799 euros IOT Domotic Europe SL".

Y para llegar a los 530.000 pactados, el presunto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, a quien se le identifica como "Julito", "aceptó que entre los abonos quedara comprendido el pago en especie valorado en 69.000 euros y consistente en los billetes de clase business que Plus Ultra fue poniendo a su disposición durante los años 2021 y siguientes".

Actitud "encubridora"

En este sentido, Martínez Sola asegura que los conceptos que constan en las facturas de las empresas de Julio Martínez Martínez "son inciertos". "En las facturas de Análisis Relevante consta, mes a mes (unas 40 facturas), el concepto “Honorarios Mensuales. Elaboración de Informe”, pese a que, o no existió tal informe o la materialidad de los 6 o 7 informes que se hicieron llegar era irrelevante para Plus Ultra y simplemente encubridora", concluye.

Asimismo, el expresidente de Plus Ultra afirma en su escrito que el que fuera máximo accionista de la compañía, el empresario venezolano Rodolfo Reyes, que se encuentra en búsqueda y captura, fue quien le encargó que para salvar de la crisis que generó la pandemia a la compañía "debía llamar a Manuel Fajardo, para exponerle la necesidad imperiosa que la compañía tenía de recibir una esencial ayuda económica".

Martínez Sola, siempre según su relato, Fajardo le indicó "que el expresidente del Gobierno podría ayudarle y que éste y Julio Martínez Martínez se pondrían en contacto con él".

"Un número oculto"

Y el 30 de abril de 2020 Martínez Sola recibió "una llamada desde un número oculto, resultando ser Zapatero. La conversación duró aproximadamente 10 minutos. [...] Zapatero manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas". También le habría indicado "que de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez".

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El expresidente de Plus Ultra conoció personalmente a Zapatero "en 2024, en el Hotel Santo Mauro, aunque sí tuvo noción de que estaba detrás del asunto por referencias de personas cercanas e intermediarios, principalmente Julio Martínez Martínez".