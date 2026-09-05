La ley obliga a la Policía Judicial a guardar “rigurosa reserva” de sus pesquisas, pero también a informar a la Fiscalía

La decisión de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón de pedir a la Policía que no se informara a los mandos policiales de la investigación sobre la entrada masiva irregular en Ceuta el 30 y 31 de julio de 2026 tiene su justificación en la propia Constitución Española. En concreto, en el artículo 126 que establece que "la policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca".

Y el Real Decreto de 1987 que regula el funcionamiento del auxilio judicial de la Policía y la Guardia Civil detalla que los funcionarios integrantes "de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan”.

Sin embargo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 306, consigna que los jueces de instrucción formarán los sumarios "bajo la inspección directa del fiscal del tribunal competente". [...] "Tan pronto como se ordene la incoación del procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado, se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal quien comparecerá e intervendrá en cuantas actuaciones se lleven a cabo ante aquél". Por eso, apuntan las fuentes consultadas, no tendría sentido que la magistrada María Tardón hubiera escondido el informe de la CENIF a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pues por ley tendría acceso al mismo.

Caso Begoña Gómez

Por ejemplo, la Fiscalía de Madrid acusó al juez que instruyó el caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, de ocultarle el registro realizado el pasado 23 de agosto de 2024 en el domicilio y sede de las mercantiles de Juan Carlos Barrabés --el empresario que colaboró con la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense. El Ministerio Fiscal lamantó que la intervención de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) comenzó a espaldas de la Fiscalía, que no fue notificada hasta media hora después de la entrada de los agentes.

La fiscal Lorena Álvarez Taboada intentó sin éxito anular la diligencia ordenada por el juez Juan Carlos Peinado y paralizar los registros, que se extendieron durante dos días y dieron como resultado la incautación de diversos dispositivos de Barrabés y su familia cuyo contenido ahora forma parte de la investigación. Esta funcionaria pública arremetió contra la urgencia dada por el juez a estas diligencias, cuyo objetivo no parece ser otro que "limitar el control de la estricta legalidad que corresponde al fiscal". Finalmente el registro fue anulado tras los recursos de las defensas.

Ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) consideraron que la actuación de Peinado fuera merecedora de una posible responsabilidad disciplinaria. El TSJ madrileño también archivó las querellas que interpuso la Abogacía del Estado contra el magistrado que instruyó el caso Begoña Gómez.

Operación Kitchen

Sin embargo, en otros casos de corrupción la ruptura de la "rigurosa reserva" de las pesquisas policiales no ha tenido reproche penal sobre los mandos policiales y autoridades políticas que tuvieron acceso a los informes policiales. Por ejemplo, el inspector Manuel Morocho llegó a declarar en el juicio de Kitchen que el juez Pablo Ruz, ante las presiones y la censura en los informes sobre la caja 'b' llevados a cabo por la cadena de mando de la Policía, llegó a decirle: "No más. Si tú consideras que el informe está correcto y se puede verificar por elementos externos lo que consta en el informe, no es admisible que te digan que cambies nada, fue taxativo", declaró.

Sin embargo, los mandos policiales que tuvieron acceso a los informes del caso Papeles de Bárcenas no fueron procesados en Kitchen. En su declaración como testigo en el juicio contra la cúpula policial que trató de hurtar a Luis Bárcenas información comprometedora para el PP de Mariano Rajoy el excomisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Manuel Vázquez López reconoció que varios cargos policiales se reunieron "en alguna ocasión" para valorar los informes de Morocho, que actuaba como policial judicial para el magistrado Pablo Ruz: "Yo creo que te estás excediendo, a lo mejor las inferencias no están bien fundamentadas; no parece que se mantenga la neutralidad del investigador, etc, pero solo esto", declaró este mando que le dijeron al inspector, con quien reconoció haber tenido "algún pequeño roce" porque mantenía su criterio "hasta el final".

Fuera del ámbito policial, pero en el mismo marco de auxilio judicial, tampoco han tenido reproche penal los altos cargos de Hacienda que enviaron al entonces ministro Cristóbal Montoro datos sobre las investigaciones de los funcionarios públicos. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, rechazó abrir una causa por revelación de secretos contra el exministro y su cúpula al considerar que como máximo responsable de Hacienda debe dirigir la política del mismo.