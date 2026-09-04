La Carlos III pide a los profesores de Leonor "normalidad" en el trato y recuerda que no se pueden usar móviles en clase

A pocos días de que la princesa Leonor se siente por primera vez en las aulas de la Universidad Carlos III de Madrid, responsables del centro han mantenido conversaciones con los profesores que le darán clase para preparar su llegada. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la consigna que han recibido es que la heredera del trono sea tratada con "normalidad" y como una alumna más desde el punto de vista académico. Al mismo tiempo, se les ha trasladado que su presencia no condicionará la libertad de cátedra ni la forma habitual de desarrollar las clases.

En esos contactos también ha aparecido una de las cuestiones que más preocupación genera ante la presencia de una de las personas más fotografiadas de España: que otros alumnos puedan utilizar sus teléfonos para tomar imágenes, vídeos o grabar audios dentro del aula. El rector, Ángel Arias, y Gema García Albacete, vicedecana del Grado de Ciencias Políticas, que es el que Leonor estudiará, han recordado a los profesores que la universidad cuenta desde hace años con normas que permiten a los docentes limitar ese riesgo sin necesidad de aprobar un protocolo específico para Leonor. La guía de buenas prácticas de los estudiantes, aprobada por el Consejo de Gobierno el 29 de noviembre de 2012 y que la Carlos III mantiene actualmente entre su normativa para estudiantes, establece que al entrar en clase deben apagarse todos los dispositivos electrónicos, salvo que el profesor permita utilizar algunos de ellos, como los ordenadores. Estos podrán usarse para tomar apuntes únicamente, ha concretado la dirección en las reuniones con los profesores.

La guía de buenas prácticas de la institución universitaria prohíbe usar teléfonos en clase sin autorización del profesor y permite expulsar a quien incumpla la norma

En todo caso, con los móviles el documento la Carlos III es todavía más explícito: salvo autorización expresa del maestro, "no se podrá hacer uso de los teléfonos móviles durante el transcurso de la clase". La guía permite al docente ordenar la salida del aula del estudiante que incumpla esa prohibición e incluso impedir que vuelva a entrar a quien haya abandonado la clase para hacer o recibir una llamada.

La ley general, con sanciones

Más allá de esa medida inmediata, la dirección también ha refrescado a los profesores que existe un régimen disciplinario. La ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria, una norma estatal aplicable a las universidades públicas españolas, les atribuye la potestad de sancionar las infracciones de los estudiantes que quebranten la convivencia o impidan el normal desarrollo de la docencia. La Carlos III desarrolló esa ley mediante un reglamento propio aprobado por su Consejo de Gobierno el 14 de julio de 2022.

Ese reglamento considera falta grave, entre otras conductas, impedir la normal celebración de actividades docentes o utilizar indebidamente contenidos o medios de reproducción y grabación de actividades universitarias sujetas a derechos de propiedad intelectual. Las faltas graves pueden castigarse con hasta un mes de expulsión de la universidad o con la pérdida del derecho a la convocatoria ordinaria de la asignatura correspondiente.

Eso no significa que fotografiar o grabar a otro alumno active automáticamente una sanción de ese tipo. El reglamento no tipifica específicamente esa conducta y habría que analizar cada caso y determinar si encaja en alguna de las infracciones previstas. El lunes comenzará una experiencia inédita para la universidad: integrar en la rutina académica a una alumna cuya vida cotidiana difícilmente pasa inadvertida.