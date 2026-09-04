Sánchez eleva el tono contra Marruecos y pedirá a la UE endurecer el control fronterizo

El Gobierno ha comenzado a matizar su posición sobre Marruecos en la crisis de Ceuta, pasando de defender su colaboración a plantear cambios en la cooperación. “Esa cooperación tiene que ser diferente”, asumió Pedro Sánchez este jueves en su comparecencia en el Congreso. Se trata, según fuentes de Moncloa, no tanto de modificar las relaciones diplomáticas, sino los protocolos en el marco de los acuerdos de cooperación de la UE con Rabat para endurecer los controles fronterizos. Una exigencia para asegurar que situaciones como la vivida el 30 y 31 de julio “no vuelvan a pasar”.

En medio de la presión social y política, con todos los grupos parlamentarios cuestionando la complacencia con Marruecos, desde el Ejecutivo sí reconocieron por primera vez de forma clara una falta de control durante la "avalancha". Aun señalando la falta de pruebas para responsabilizar al Marruecos, al menos por ahora, el jefe del Ejecutivo sí deslizó la posibilidad de una inacción por parte del país vecino que “deberá dirimirse”. Hasta el punto de avisar de que "si existieran pruebas sólidas actuaríamos en consecuencia".

Una subida de tono que se hizo más evidente a al calificar de “declaraciones inaceptables” las referencias a Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas de hasta dos ministros marroquíes tras producirse la entrada masiva de inmigrantes. De ahí la visita de Rey a Ceuta y Melilla que Sánchez confirmó para las próximas semanas. Con cautela, se visibiliza cierto giro en el discurso del Ejecutivo, soltando amarras para ahora conceder que “quedan muchas cuestiones que analizar y aclarar”.

En Moncloa reiteran que no hay pruebas sobre un papel de Marruecos en la planificación de lo sucedido e insisten en que todavía debe investigarse en profundidad lo ocurrido. Asimismo, niegan cambios de posición al recordar que tras la crisis Sánchez ya se refirió a lo sucedido desde Ceuta como una “vulneración de la integridad territorial”.

Frente a los ataques de la oposición, como Alberto Núñez Feijóo acusando a Sánchez de actuar “bajo chantaje” de Marruecos, las mismas fuentes del Ejecutivo apuntan que en política internacional no tiene complejos. “Sea quien sea”, subrayan, como habría quedado constatado en los enfrentamientos mantenidos tanto con EEUU como con Israel.

“Una vez más, tenemos que venir a aclarar obviedades”, se resignan los colaboradores del presidente del Gobierno ante un “imaginario” instalado por la oposición sobre una suerte de claudicación a Rabat. “Nuestras tertulias y redes sociales se llenaron de voces que señalaban a Marruecos como el responsable. Yo me hago cargo de ello. Marruecos es evidente que es nuestra frontera sur y que juega un papel clave en la gestión de los flujos migratorios para nuestro país”, concedió Sánchez aun reclamando la necesidad de ser prudentes y huir de explicaciones simples.

Desclasificación documentos

Además de la oposición, los socios de investidura del Gobierno siguieron cuestionando la complacencia de Sánchez con Rabat. “España ha sufrido un ataque de Marruecos utilizando a personas vulnerables", aseguró el coportavoz del Sumar, Enrique Santiago. “Defender otra hipótesis no es creíble", reprochó señalando también connivencia de EEUU e Israel. El resto de portavoces abundaron en esta tesis, con la réplica de Sánchez de que, aun con ciertos “indicios”, se carece de “evidencias claras”.

El siguiente paso del Gobierno para intentar frenar “especulaciones” y salir al paso de las acusaciones de “ocultación” consistirá en la publicación de un dosier con todos los informes. Así lo anunció y Sánchez y fuentes de Defensa aplaudieron la decisión. Desde el departamento que dirige Margarita Robles se mantienen en la versión de que hubo alertas previas por parte del CNI, en contra de lo relatado por Interior y el propio jefe del Ejecutivo.

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En Moncloa tratan de hacer “compatibles” ambas explicaciones, poniendo el foco en que una cuestión son los avisos y otra las dimensiones de lo que finalmente ocurrió. Según lo explicado por Sánchez, avisos “rutinarios” que no anticiparon “ni la escala, ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo”. La intención es dar a conocer este dosier la próxima semana, previa aprobación en el Consejo de Ministros.