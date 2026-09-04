El Gobierno mantiene al coronel Balas en la UCO tras su ascenso

El guardia civil Antonio Balas, desde este viernes oficialmente coronel del instituto armado, podrá continuar al frente de investigaciones clave que afectan al Gobierno y a su presidente. Este viernes, el Boletín Oficial de Defensa ha publicado el ascenso del que hasta ahora era teiente coronel asignado al área de investigación económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que leva para la Audiencia Nacional la investigaciòn de grandes casos de corrupción, como los de Koldo-Ávalos o Leire Díez y Santos Cerdán. Ese cuerpo policial ha ocnfirmado a Balas en su destino, tal y como ya se venía anunciando desde que Balas entrara en el turno de ascenso

"Se esperaba, es lo normal aquí", explican fuentes oficiales de la Benemérita. El ya coronel puede optar a destino nuevo. De hecho, es la costumbre en las unidades militares, en las que los ascensos normalmente acaecen acompañados de cambio de destino. Pero en la Guardia Civil hay excepciones cuando se está desempeñando una función de relieve y se ha producido además una petición desde órganos jurisdiccionales.

La UCO pasa ahora a tener dos coroneles, Pedro Merino, que es el jefe de esa unidad central que desempeña labores de policía judicial para grandes casos, y Antonio Balas, cuyo ascenso ha sido confirmado ya oficialmente, con la publicación en el boletín, por la ministra de Defensa, Margarita Robles. Si bien en una unidad militar se trata de evitar duplicidades de rango para mantener el equilibrio en la cadena de órdenes, no es la primera vez que en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil conviven dos coroneles.

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En las otras ocasiones en que esta situación se ha producido, la duplicidad ha llegado a durar ocho meses, mientras el recien ascendido accedía al puesto que había solicitado, o mientras se resolvía un periodo de espera de nuevo destino.