Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeGas pimienta en TenerifeAlertas de la avalancha en CeutaCentro Sociosanitario Acorán-AñazaCuestionan las mejoras de la ULLEmergencia en un avión en TenerifeDirecto: crisis en CeutaFutbolista Raúl Asencio
instagramlinkedin

Entrada masiva en Ceuta

La Audiencia Nacional apoya a la jueza del caso sobre Ceuta porque actúa "en defensa del interés general de España"

Responde a Marlaska con un acuerdo de su Sala de Gobierno que recuerda la normativa sobre policía judicial y agradeciendo la respuesta de la presidenta del CGPJ

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón / ep

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha manifestado su "absoluto respaldo" a la jueza María Tardón, que abrió diligencias por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta ,ante los recelos expresados ante el propio Consejo General del Poder Judicial por el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, que se quejó de que esta ordenara a los agentes del Centro de Inmigración y Fronteras de la Policía (CENIF) no informar a sus superiores del contenido del informe que les encargó.

"No solo no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación jurisdiccional, sino que, antes al contrario, está actuando para la preservación y defensa del interés general de España, dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales", señala el acuerdo.

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional recuerda la normativa al respecto sobre el trabajo ya agradece a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial su postura frente a la reclamación del titular de Interior --que fue magistrado en la propia Audiencia-- "en defensa de la independencia judicial y, en particular, de la magistrada de esta Audiencia Nacional, exigiendo para ella el máximo respeto por parte de las autoridades políticas".

Noticias relacionadas y más

Grande-Marlaska remitió un escrito a Isabel Perelló, en el que le transmitía su “preocupación” por la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional de "prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas" dada su incidencia en asuntos de seguridad nacional. La respuesta del órgano de Gobierno de los jueces no se ha hecho esperar, y la presidenta le recordó en otra misiva que desde este órgano tienen vedado corregir decisiones judiciales, añadiendo que "la Constitución Española establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales, general para todos los ciudadanos".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Susto de madrugada en Añaza: un incendio destruye el almacén de una administración pública en Santa Cruz
  2. Emergencia médica a bordo en Tenerife Sur: coordinan el aterrizaje prioritario de un vuelo procedente de Leeds
  3. Las batallas de aura 'farmean' en Tenerife: la nueva tendencia juvenil que llena las plazas
  4. El brunch de Tenerife perfecto para disfrutar en familia: abundante y situado junto a un parque para los niños
  5. Fiscalización patrimonial en Tenerife: la Audiencia de Cuentas detecta fallos en los inventarios de Santa Cruz, La Laguna y Arona
  6. Gomis y Jureskin debutan y Dani Fernández y Jesús de Miguel golean en el amistoso entre CD Tenerife y CD Laguna (5-0)
  7. Anulan la absolución de una acusada por construir una piscina en suelo protegido en El Hierro
  8. La Aemet vuelve a activar avisos por calor en Tenerife: el sábado los termómetros llegarán a 35 grados

'Sánchez no descarta que los tuits de Óscar Puente desataran la entrada masiva en Ceuta', por Matías Vallés

El Tribunal Supremo protege a los trabajadores: multa con 6.000 euros a una empresa por vulnerar los derechos de un empleado despedido

El Tribunal Supremo protege a los trabajadores: multa con 6.000 euros a una empresa por vulnerar los derechos de un empleado despedido

Fiestas del Cristo de La Laguna 2026: los mejores planes para disfrutar de la programación

Fiestas del Cristo de La Laguna 2026: los mejores planes para disfrutar de la programación

Arsenal de guerra a bordo en las costas de Canarias: intervienen un fusil de asalto y una ametralladora ligera para evitar "vuelcos" entre bandas

Arsenal de guerra a bordo en las costas de Canarias: intervienen un fusil de asalto y una ametralladora ligera para evitar "vuelcos" entre bandas

De Tenerife a Oporto: la imaginación de los presos tinerfeños cobra vida en un espectáculo

De Tenerife a Oporto: la imaginación de los presos tinerfeños cobra vida en un espectáculo

Protesta simultánea en toda España: el Servicio de Ayuda a Domicilio se concentrará el 19 de septiembre en Tenerife

Protesta simultánea en toda España: el Servicio de Ayuda a Domicilio se concentrará el 19 de septiembre en Tenerife

Aumentan a 12 los muertos tras el hundimiento del ferry frente a las costas de Chipre

Aumentan a 12 los muertos tras el hundimiento del ferry frente a las costas de Chipre

Cómo preparar el limonero en septiembre para que siga dando limones durante el otoño

Cómo preparar el limonero en septiembre para que siga dando limones durante el otoño
Tracking Pixel Contents