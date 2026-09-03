Entrada masiva en Ceuta
Marlaska se queja de la jueza del caso de Ceuta ante el CGPJ y reclama que se traslade la información policial
Defiende que no debería ser incompatible ante una situación de interés para la seguridad nacional
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remitido un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, en el que le transmite su “preocupación” por la decisión de la juez de la Audiencia Nacional de, según fuentes de Interior, " prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas".
En el escrito, Grande-Marlaska asegura que “como ministro del Interior, y también como magistrado, respeto escrupulosamente, como no puede ser de otra manera, la independencia judicial, el deber constitucional de prestar la colaboración requerida a los órganos judiciales en el ejercicio de su función jurisdiccional, así como la dependencia de la policía judicial exclusivamente de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal en el desempeño de sus funciones”.
Por eso, concluye Grande-Marlaska, según las mismas fuentes, en situaciones de extrema gravedad como la que se está viviendo en Ceuta, debe ser compatible, “sin que se resienta la independencia judicial”, que la policía judicial “informe a los órganos judiciales, para el ejercicio de su función constitucional, a la vez que facilite al Gobierno y a sus miembros, también para el ejercicio de su función constitucional, cuanta información sea relevante para la toma de las decisiones más convenientes en defensa del interés general y, en este caso, de la seguridad pública y de la seguridad nacional”.
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Fuente: El Periódico
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