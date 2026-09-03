Frío respaldo de Robles a Sánchez durante sus explicaciones en el Congreso

Las sesiones en el Congreso suelen dejar imágenes para comentar y en esa ocasión el foco ha recaído en la ministra de Defensa. Margarita Robles, sentada en el banco azul junto al resto de miembros del Gobierno. Todos los ministros presentes -incluidos los de Sumar- se pusieron en pie cuando acabó Pedro Sánchez su primera intervención y se sumaron a los aplausos de la bancada socialista al presidente del Gobierno.

Robles también lo hizo pero con poco entusiamo, según se puede observar en las imágenes. Es más, es de las primeras -casi a la misma vez que Sánchez- que decide volver al asiento.

La actitud de la ministra fue incluso advertida desde la tribuna por el portavoz de ERC. Gabriel Rufián le comentó a Sánchez que tiene "un problemón importante" porque Robles "no le ha aplaudido".

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Después, al finalizar la segunda intervención de Sánchez desde la tribuna, la ministra de Defensa mantuvo el mismo ritmo calmado de sus aplausos pero sí que espero a que el presidente tomara asiento antes de volver a sentarse en el escaño. Ya circulaban por redes imágenes con momentos en los que ella ya no estaba aplaudiendo.

Comentando este episodio, en el círcuilo de Robles le restan importancia e incluso irónicamente comparten que España no es Bulgaría.

En esta crisis tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta, Robles y el ministro del Interior han protagonizado un público choque a cuenta de la información de la que disponía el Gobierno. La ministra de Defensa mantiene que el CNI sí envió alertas de un aumento de las entradas de manera irregular por Ceuta mientras que Fernando Grande Marlaska - y esta es la información oficial compartida por el resto del Ejecutivo incluso el propio presidente - asegura que "no hay ningún informe" que diera cuanta de la situación que se produjo en la ciudad autónoma.

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En el Congreso, en la bancada del Gobierno, Robles y Marlaska se sientan próximos en el hemiciclo con el ministro de Hacienda, Arcadi España, como dique de separación entre ambos.