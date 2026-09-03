Feijóo culpa a Marruecos de la "invasión" y advierte a Sánchez que "pagará ante la Justicia"

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, realizó un discurso muy duro de réplica a Pedro Sánchez en el que señaló de manera indubitada a la responsabilidad de Marruecos en la avalancha migratoria sobre Ceuta de los últimos días de julio y advirtió en tono enfático al presidente del Gobierno: "Míreme: la va a pagar, ante la Justicia y en las urnas". El presidente del Partido Popular (PP) acusó a Sánchez de haber tenido información de lo que podía ocurrir y no haber actuado adecuadamente. "La operación salió de Marruecos, fue consentida y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el Gobierno sabía de ello", señaló desde la tribuna de oradores, donde como es habitual fue vitoreado por la bancada popular.

Feijóo reaccionó al anuncio hecho público por Sánchez de que el 21 de agosto se había convocado a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, después de que dos ministros marroquíes hicieran declaraciones sobre la marroquinidad de sendas ciudades autónomas españolas. Le reprochó que se hubiera realizado "de manera clandestina" y, de manera más clara que nunca, señaló a la intervención del teléfono del presidente y de varios de sus ministros con el sistema israelí Pegasus. "¿Qué documento o conversación o indicio había en su teléfono? ¿qué sabe Marruecos de usted?", le espetó en forma de interrogación retórica, antes de concluir: "Ningún miedo personal puede estar por encima del interés nacional; España no puede tener un presidente bajo chantaje".

Como era de esperar, en su turno justo a continuación como representante del tercer grupo de la Cámara Baja, Santiago Abascal no se quedó atrás en esas acusaciones a Sánchez. El líder de Vox comenzó así su intervención: "Traición. No hay otra palabra. Según la Real Academia de la Lengua Española, la traición es el hecho de faltar a la lealtad y a la fidelidad de vidas. Y el presidente Sánchez es un traidor".

Pero además, Abascal, interrogó a Sánchez sobre el origen de lo sucedido: "Dice usted que hemos sufrido un ataque. Le pregunto seriamente: ¿Quién lo hizo? ¿Quién es el atacante? Porque es imposible defender Ceuta o los ceutíes si no sabemos quién nos ataca". El presidente de la formación de la extrema derecha volvió a reclamar la aplicación del artículo 102 de la Constitución, el que contempla la eventual responsabilidad penal de un presidente del Gobierno y la posibilidad de que una cuarta parte de los diputados reclamen su procesamiento por traición. "Los escaños de Vox están a disposición de esta iniciativa", afirmó Abascal.