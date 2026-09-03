El Consell se desmarca de Ayuso: irá a la reunión con Hacienda aunque dirá 'no' a la financiación

El boicot planteado por la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, al Consejo de Política Fiscal y Financiera y la aprobación en él del nuevo modelo de financiación autonómica no contará con el aval del Consell. La Conselleria de Hacienda ha confirmado que, a diferencia de lo anunciado por la máxima responsable del gobierno madrileño, sí acudirá a la reunión del Ministerio de Hacienda con el resto de comunidades, aunque, eso sí, el titular del departamento, José Antonio Rovira, votará en contra de la propuesta de reforma que llevará el Gobierno central.

El Consell se desmarca así del planteamiento de la presidenta madrileña y según confirman fuentes de la conselleria sí que acudirán a la reunión prevista para este viernes por la mañana y que tiene entre sus puntos clave la validación de la reforma del sistema de financiación. A esta, la Comunitat Valenciana votará que no, no obstante, y aunque pareciera un contrasentido, la asistencia de los representantes del gobierno valenciano a la cita para rechazar este nuevo modelo puede permitir que se active su tramitación que deberá terminar en una votación en el Congreso.

Según el reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que sus reuniones puedan celebrarse y sus votaciones tengan validez, deben estar presentes al menos la mitad de sus miembros, algo que sería imposible si todas las comunidades del PP cumplieran con el boicot planteado por Ayuso. Fuentes del ministerio que encabeza el valenciano Arcadi España tildan de "gamberrismo institucional" e "irresponsable" el llamamiento y recuerdan que todas las autonomías de régimen común han confirmado asistencia y que habían ido previamente a la reunión preparatoria este jueves "ha transcurrido en un clima de normalidad y ninguna comunidad autónoma ha trasladado su intención de no acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Dentro de estas comunidades está la valenciana, con presencia en la reunión preparatoria y que irá al encuentro del viernes. Pero que el Consell vaya a acudir no supone que vaya a validar el cambio de sistema. Rovira estará presente en el encuentro y votará que no, un rechazo que no impedirá que la propuesta salga adelante ya que el Gobierno necesita solo el apoyo de una autonomía para tener luz verde y estos parecen garantizados con Cataluña y Canarias.

Porque puede ser que el tiempo todo lo cure, pero el barbecho de más de un mes que el Ministerio de Hacienda ha dejado sobre la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera no ha logrado cambiar el 'no' de la Generalitat Valenciana sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. Ni la cuarentena de reflexión, ni el apoyo de Canarias (gobernada por CC y el PP), ni el envío de una serie de alegaciones han variado la negativa que, salvo giro de guion, el conseller de Hacienda emitirá este viernes, salvo giro inesperado, ante el ministro y sus homólogos del resto de comunidades.

El ministro Arcadi España saluda al conseller José Antonio Rovira / MATEO L. BELARTE

Así lo confirmó en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell el portavoz del ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina, que justificó el 'no' a la propuesta del Gobierno central en el rechazo de los responsables del ministerio a esas "sugerencias" en la reunión de la Comisión Técnica previa a la cita oficial, convocada originalmente para el 28 de julio y retrasada hasta este viernes. La presentación de estas podría haberse interpretado como una apertura a negociar por parte del gobierno de Juanfran Pérez Llorca, no obstante, los planteamientos de máximos dados y la negativa a un diálogo bilateral no han permitido explorar esa vía.

Rechazo a las alegaciones

En este sentido, según expuso Barrachina, el Consell había remitido alegaciones con tres demandas: impulsar un fondo de nivelación hasta la aprobación del nuevo modelo (que en un principio se quería que estuviera para 2027) que igualara los recursos por persona que recibe la Generalitat con los de la media de comunidades, que en el nuevo modelo la Comunitat Valenciana "no vuelva a estar por debajo de la media" y que la población que se tenga en cuenta sea la del último año, cuestiones que según expresó el portavoz del Consell fueron desestimadas en la reunión de carácter técnico de este jueves y por las que, según el portavoz del Consell, "lógicamente la Comunitat Valenciana rechaza la propuesta unilateral".

En realidad, la negativa ya venía cocinada previamente por parte del Consell y no supondrá ninguna sorpresa pese a que la Comunitat Valenciana se mantiene año tras año en la cola del reparto por habitante con el actual modelo que lleva una década caducado. "Estamos en contra de un modelo unilateral presentado por el expreso Oriol Junqueras para el resto de comunidades", indicó Barrachina este jueves remarcando una negativa que ha sido pétrea en el gobierno de Llorca que pese a la complicada situación financiera de las arcas valencianas y el consejo de los expertos de validar el nuevo sistema se ha mantenido en el 'no' en bloque de todas las comunidades del PP.

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Sin embargo, esta negativa de todas las autonomías con presencia de los populares en sus gobiernos se rompió en julio con Canarias. La negociación que negó el Consell sí la tomó el gobierno del archipiélago, presidido por Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, pero con representantes del PP en él, incluida la responsable de Hacienda, sí llevó a cabo conversaciones bilaterales con el ministerio y arrancó una serie de mejoras, con un nuevo fondo propio a cambio de apoyar el cambio de modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, garantizando así su aprobación.