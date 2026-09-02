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Apela a la "convivencia"

El Rey llama a Vivas por el Día de Ceuta para mostrar apoyo a la ciudad por "la situación que está sufriendo"

La Zarzuela informa de que el jefe de Estado también ha mostrado su "reconocimiento" a los servidores públicos", voluntarios, gremios representantes de distintas confesiones por "su esfuerzo en la gestión de esta crisis"

Felipe VI y Vivas, el 6 de agosto en el Palacio de Marivent.

Felipe VI y Vivas, el 6 de agosto en el Palacio de Marivent. / Ballesteros / EFE

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Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Felipe VI ha hablado por teléfono este miércoles con el presidente Juan Jesús Vivas, para transmitirle "el apoyo de toda España" a la ciudad autónoma con motivo del Día de Ceuta. Según fuentes de la Zarzuela, el jefe de Estado ha querido llamarle "de manera especial por la situación que está sufriendo [la ciudad], apelando a la unidad y a la convivencia".

El Monarca, según la Casa del Rey, también le ha hecho llegar a Vivas su "reconocimiento a los servidores públicos, voluntarios, asociaciones, gremios y representantes de las distintas confesiones, por su esfuerzo en la gestión de esta crisis".

Felipe VI y Vivas ya comentaron en persona el pasado 6 de agosto la grave situación generada tras la llegada de miles de inmigrantes los días 30 y 31 de julio a Ceuta. El jefe del Estado, según reveló el dirigente del PP, le mostró su intención de visitar la ciudad próximamente, un desplazamiento, como el de Melilla, que todavía no ha realizado en sus 12 años en el trono. Tampoco lo hizo como Príncipe de Asturias.

Juan Carlos I, una vez en 39 años

La visita de esas dos plazas que España tiene en el continente africano es un asunto muy delicado en términos diplomáticos ya que Marruecos las reivindica como propias. De hecho, Juan Carlos I solo fue una vez en sus 39 años como Monarca a las dos ciudades. Fue en 2007, con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente y Rabat protestó retirando a su embajador de Madrid durante dos meses. Previamente, con el dictador Francisco Franco vivo y él como Príncipe de España, las visitó en otra única ocasión, en 1970.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el lunes en la Cadena Ser que ese viaje se hará "cuando se den las condiciones". El jefe del Ejecutivo ha visitado Ceuta en cinco ocasiones y Melilla, en tres.

Previamente de esta información facilitada por la Zarzuela por la tarde, a mediodía la cuenta en X de la Casa del Rey ,colgó un tuit con un breve mensaje de apoyo a la ciudad y una foto en la que no aparecía nadie, solo las banderas de la Unión Europea, España y Ceuta. "Hoy, 2 de septiembre, es el Día de Ceuta. La Corona y todos, con nuestra ciudad. Unidad, convivencia y futuro", recoge el texto. Este miércoles a las ocho de la tarde, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en esta etapa presidida por el PP, ha llamado a concentrarse frente a los ayuntamientos de todo el país para enviar un mensaje de aliento a los ceutís, que viven una situación excepcional estas semanas en las que siguen miles de personas irregulares en su territorio.

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Fuente: El Periódico

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