Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeMotorista fallecido en TenerifeReal Madrid - CB CanariasPrecio de la gasolina en CanariasPlan Renove de electrodomésticosPetite LorenaEstanques vacíos de Anaga, riesgo para las pardelasPrecio gasolina
instagramlinkedin

Crisis en Ceuta

El PP acusa al Gobierno de España de "proteger al país que invadió España"

La portavoz popular Ester Muñoz denuncia que el Gobierno sabía de la crisis en Ceuta y decidió "no hacer nada"

Alberto Núñez Feijóo y Ester Muñoz, en un pleno parlamentario.

Alberto Núñez Feijóo y Ester Muñoz, en un pleno parlamentario. / José Luis Roca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) pone definitivamente el grito en el cielo sobre la gestión realizada por el Gobierno de la crisis en Ceuta, después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska haya reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le dé cuenta a la mayor brevedad posible del contenido de un informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) habría remitido a la Audiencia Nacional y en el que atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos el asalto masivo a la frontera de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, según 'El Español'.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, en una entrevista concedida este miércoles a esRadio, señaló: "Hubo una decisión de no hacer nada, algo que sospechábamos. Tenían la información, pero ahora ya hay un informe de la Policía Nacional pedido por una juez de la Audiencia Nacional, que explicita cómo el Gobierno lo sabía y consciente y dolosamente decidió no hacer nada", sentenció, la misma mañana que Alberto Núñez Feijóo vuelve a visitar la ciudad autónoma, donde será recibido por el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

Para la portavoz parlamentaria del primer partido de la oposición y de la Cámara Baja, "después han estado protegiendo, permanentemente, al país que decidió invadir España", señaló sin mencionar a Marruecos.

Noticias relacionadas

La crítica a ese comportamiento la convirtió Muñoz en un llamamiento a la concentración de este miércoles por la tarde en el Ayuntamiento de Madrid y en muchos otros consistorios de toda España, vehiculada por el PP a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), coincidiendo con el Día de Ceuta, y a la que asistirán, en el caso de la capital de España, los presidentes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. "Si hasta ahora era importante que todos los españoles estuviéramos apoyando a nuestros compatriotas de Ceuta, hoy es urgente que todos vayamos a esas concentraciones, porque tenemos un Gobierno que no solo nos ha mentido -en una crisis de Estado como no hemos vivido en las últimas décadas, con un ataque a la integridad territorial de España- sino que el Gobierno ha decidido defender a quien nos ha invadido", sentenció.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Cabildo prepara el derribo de los antiguos cuarteles militares de El Cristo para levantar un complejo de mayores
  2. Hallan el cadáver de un hombre en un barranco junto a la Vía de Ronda en La Laguna
  3. Muere un motorista en un accidente de tráfico en la TF-5 (Tenerife)
  4. La Policía Local detecta en Anaga estanques vacíos que suponen un riesgo para las pardelas
  5. Una colisión en la autopista del norte de Tenerife genera fuertes retenciones en la vía
  6. Un pregón en un pueblo sevillano reaviva la polémica del 'profe' de Tik Tok en un colegio de Tenerife
  7. La Laguna avisa sobre los bonos comercio: sanciones a los establecimientos en los que se detecten irregularidades
  8. Localizada y rescatada una joven de 25 años desaparecida en el Macizo de Anaga

El calentamiento del Mediterráneo aumenta el riesgo para la aviación en Europa

El calentamiento del Mediterráneo aumenta el riesgo para la aviación en Europa

Canarias crea una guía para volar drones en espacios naturales sin dañar a la fauna

Canarias crea una guía para volar drones en espacios naturales sin dañar a la fauna

Canarias crea un manueal para regular el uso responsable de drones en la naturaleza

Una enfermera del SUC guía por teléfono el nacimiento de un bebé prematuro en Tenerife

Una enfermera del SUC guía por teléfono el nacimiento de un bebé prematuro en Tenerife

Fortnite: nuevos códigos con recompensas gratuitas, lista completa y cómo canjearlos

Fortnite: nuevos códigos con recompensas gratuitas, lista completa y cómo canjearlos

Los chefs coinciden: “Para hacer el mejor sándwich mixto, no añadas jamón York, ponle 30 g ibérico y 50 g de mozzarella”

Los chefs coinciden: “Para hacer el mejor sándwich mixto, no añadas jamón York, ponle 30 g ibérico y 50 g de mozzarella”

La Policía Nacional avisa a los tinerfeños al volver de vacaciones: mira esto en la puerta de casa antes de entrar

La Policía Nacional avisa a los tinerfeños al volver de vacaciones: mira esto en la puerta de casa antes de entrar

La Laguna Tenerife, atrapado entre las ansias de un nuevo pabellón a corto plazo y la obligación de «mimar» el Santiago Martín

La Laguna Tenerife, atrapado entre las ansias de un nuevo pabellón a corto plazo y la obligación de «mimar» el Santiago Martín
Tracking Pixel Contents