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Crisis migratoria

La Policía informa a la Audiencia Nacional de que agentes marroquíes guiaron a los inmigrantes que pasaron a Ceuta

La Fiscalía debe ahora informar a la jueza Tardón si debe declararse competente para investigar la denuncia presentada por Iustitia Europa al producirse la entrada masiva

Repartidos más de 100.000 kits alimenticios y atendidas más de 7.500 personas en Ceuta

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Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

Madrid

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ya tiene en sus manos el informe policial que resultará clave para determinar si el tribunal especializado debe ser el encargado de investigar las circunstancias en que se produjo la entrada masiva de personas los pasados 30 y 31 de julio en Ceuta. En él el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) atribuye a la Policía de Marruecos la planificación y ejecución de la crisis migratoria vivida en la ciudad autónoma, al guiar a personas para que cruzaran las frontera.

En su informe, que debe ser entregado a la magistrada que lo solicitó al realizarse en labores de policía judicial, la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, argumenta que la finalidad migratoria del incidente fue la cobertura de una operación guiada por agentes marroquíes, uniformados y de paisano, conforme ha adelantado El Español y han confirmado fuentes conocedoras de su contenido a EL PERIÓDICO.

Tras conocerse el contenido del informe el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, para conocer sus conclusiones, puesto que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez siempre se ha negado cualquier participación de Marruecos en el salto masivo de más 72.000 inmigrantes en Ceuta. El CENIF señala que existen numerosas imágenes de los momentos previos y durante la llegada masiva de inmigrantes a las playas ceutíes que acreditarían cómo se condujo a miles de personas para que cruzaran la frontera.

La juez María Tardón abrió diligencias para determinar si debía investigar la entrada masiva. Su primer paso fue solicitar informes a la Policía y la Guardia Civil en relación con lo sucedido. Con ellos, el fiscal adscrito al caso, José Perals, tras consultar a sus superiores, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y la propia fiscal general del Estado, Teresa Peramato, dada la trascendencia del caso, deberá pronunciarse a favor o en contra de la apertura de una causa. De dar por buenas las conclusiones policiales, ese posicionamiento será favorable.

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El informe que de momento está en manos de la titular de la plaza central de Instrucción número 3 sostiene que lo ocurrido en Ceuta fue un proceso planificado contra la frontera de la Unión Europea al que se dio cobertura con una crisis migratoria, más que un incidente espontáneo promovido desde desde sociales por las mafias dedicadas al tráfico de personas. El dictamen considera una prueba de esa conclusión que el 90% de quienes habían entrado retornaran a Marruecos en pocas horas.

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Fuente: El Periódico

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