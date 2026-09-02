Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza… así han sido las manifestaciones en apoyo a Ceuta en las ciudades de España

Con motivo del Día de Ceuta, las plazas y ayuntamientos de la geografía española se han convertido este miércoles en el escenario de multitudinarias manifestaciones. Miles de ciudadanos han acudido a las concentraciones para exigir soluciones a la crisis migratoria y expresar su apoyo a la ciudad autónoma.

Las movilizaciones, convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a las 20:00 horas, han contado con el respaldo del PP y Vox. Madrid ha sido uno de los principales focos, con la presencia de los líderes de ambos partidos, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Madrid se levanta en defensa de Ceuta y contra Sánchez

Madrid se ha volcado este miércoles en defensa de Ceuta y contra Pedro Sánchez. Miles de personas han desbordado la plaza de Cibeles, el arranque de la Gran Vía y los paseos del Prado y Recoletos para mostrar su apoyo a la ciudad autónoma y expresar su rechazo a la gestión del Gobierno. Lo que el Ayuntamiento había convocado como un acto institucional de solidaridad ha terminado convertido en una multitudinaria protesta contra el Ejecutivo: “¡Queremos votar, queremos votar!”, ha reclamado la multitud al término de la concentración. (Leer la noticia completa aquí)

Miles de personas en la propia Ceuta

Miles de personas se han manifestado esta tarde por las calles de la propia Ceuta, coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, en una movilización convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como muestra de apoyo ante la situación que atraviesa desde el pasado 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de migrantes. (Leer la noticia completa aquí)

Sevilla se vuelca con Ceuta

También en Sevilla se han reunido miles de personas en las convocatorias en apoyo a Ceuta. Por un lado, la plaza de San Francisco y el entorno del ayuntamiento se encontraban abarrotados de banderas de España y Ceuta en respuesta a la convocatoria oficial, que partía del consistorio hispalense y llamaba a la concentración por la crisis tras la entrada masiva de más de 70.000 personas los días 30 y 31 de julio. Por otro lado, una manifestación masiva con cientos de personas ha recorrido la Avenida de la Constitución con gritos de "Pedro Sánchez dimisión". (Leer la noticia completa aquí)

Clamor en Palma

En Palma, ya antes de la hora marcada la tarde de este miércoles. Con los clásicos gritos contra Pedro Sánchez antes de la ocho de la tarde, la plaza de Cort y las calles aledañas estaban llenas de manifestantes. La banda municipal de Palma ha interpretado el himno de España antes de la lectura del manifiesto por parte del alcalde Jaime Martínez. (Leer la noticia completa aquí)

En Zaragoza: "No estáis solos. España no se vende"

La crisis migratoria que vive Ceuta ha saltado también a las calles de Zaragoza este miércoles, con una convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que ha reunido a miles de personas en la capital aragonesa. Eso sí, ha habido una respuesta dividida porque se han dado dos puntos de manifestación totalmente opuestos y a la misma hora: mientras una de las citas llamaba a respaldar a Ceuta, en la plaza del ayuntamiento y con la alcaldesa Natalia Chueca o el presidente Jorge Azcón entre sus asistentes, otra ha puesto el foco en el racismo y en los discursos de odio surgidos durante los últimos días. (Leer la noticia completa aquí)

Santa Cruz de Tenerife, en apoyo a Ceuta

Miles de personas se manifestaron este jueves en distintos municipios de Canarias, entre ellos Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, para mostrar su solidaridad con Ceuta y reclamar una mayor protección de las fronteras. (Leer la noticia completa aquí)

Movilización multitudinaria en Alicante

“Defender a Ceuta y a Melilla es defender nuestra seguridad y nuestra convivencia”. Ha sido una de las consignas repetidas desde el escenario al que han subido personas con origen ceutí residentes en Alicante en la concentración convocada en la plaza del Ayuntamiento por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha tenido réplicas en diversas localidades del país. (Leer la noticia completa aquí)

Miles de malagueños salen a la calle

Las banderas de España llenan desde la Alameda hasta el Paseo del Parque. Miles de malagueños acuden a la llamada del Ayuntamiento para la concentración en apoyo a Ceuta, que los pasados 30 y 31 de julio vivió una entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos. Aunque muchos de ellos ya han abandonado la ciudad, otros han decidido aguantar. (Leer la noticia completa aquí)

Unos 4.000 zamoranos expresan su apoyo a Ceuta

La concentración en apoyo a Ceuta convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias en todas las plazas mayores del país no ha sido secundada oficialmente en Zamora por el Ayuntamiento pero sí ha contado con una amplia respuesta ciudadana y de los partidos políticos de la oposición municipal, PP, Zamora Sí y Vox. (Leer la noticia completa aquí)

Fuente: El Periódico