En Directo
Crisis migratoria
Última hora de Ceuta, en directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria
Prisión para los cuatro detenidos por apedrear a militares y herir a un sargento
El Gobierno aprobará el martes un paquete de emergencia de 165 millones para Ceuta
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
Ceuta cambiará el acto del 'Día de la Autonomía' para no coincidir con las concentraciones
El Gobierno de Ceuta cambiará este miércoles el horario del acto institucional del 'Día de la Autonomía' con la intención de que no coincida con la concentración ciudadana prevista a las 20:00 horas.
Según ha informado el Ejecutivo este martes, el acto se celebrará en el Teatro Auditorio del Revellín a partir de las 12:00 horas e incluirá la entrega de la Medalla de la Autonomía al equipo de cuidados paliativos del Hospital Universitario, al imán Adil Mohamed y, a título póstumo, al político Mustafa Mizzian.
El acto empezará con el saludo del presidente a los galardonados en la antesala del patio de butacas y posteriormente comenzará la ceremonia con una actuación de baile y la lectura del acuerdo plenario de concesión de las Medallas.
Tellado ve una estrategia de Sánchez para "atacar" al Rey: "Si tiene que elegir, está con Mohamed VI, no con Felipe VI"
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha denunciado este martes una "estrategia" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para "atacar" al Rey y "desprestigiar las instituciones" de España. Es más, ha señalado que si tiene que elegir "está con Mohamed VI y no con Felipe VI".
Este lunes, Sánchez afirmó que hay "argumentos y razones suficientes" para que el Rey visite las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, algo que no ha hecho desde que llegó al trono en 2014, destacó que "esa visita se hará" cuando se den las condiciones para ello, llegando a añadir que lleva "reinando 20 años".
En una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press, Tellado ha indicado que "es evidente que Sánchez, si tiene que elegir, está con Mohamed VI y no con Felipe VI". "Nosotros creemos que las declaraciones de ayer del presidente del Gobierno no son de recibo de un mandatario serio, de un presidente de Gobierno que se precie de tal nombre", ha enfatizado.
El CGPJ nombra a una jueza de refuerzo en Ceuta ante el aumento de las agresiones sexuales
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado a la magistrada Consuelo Andreo para reforzar el juzgado con competencia en violencia sobre la mujer en Ceuta, que desde el pasado 30 de julio cuando estalló la crisis migratoria ha registrado 23 agresiones sexuales.
Según informa el órgano de gobierno de los jueces, la designación se ha hecho a propuesta de la presidenta (en funciones) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Beatriz Pérez, a la vista de que, de los cuatro solicitantes, Andreo es la que más antigüedad tiene, de su trayectoria en la jurisdicción penal y de que en su actual destino ya tiene competencia en materia de violencia sobre la mujer.
Andreo, actualmente destinada en la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cartagena, con competencia en esa misma materia, reforzará la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia ceutí por un periodo de seis meses -prorrogables- ante el incremento de la carga de trabajo por la crisis migratoria, especialmente de asuntos relativos a presuntas agresiones sexuales.
Rusia pide a España pruebas sobre su supuesta implicación en la crisis migratoria de Ceuta
El Ministerio de Exteriores de Rusia ha pedido este martes a España pruebas sobre su supuesta implicación en una campaña de desinformación que habría provocado la crisis migratoria en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
"Cuando hay acusaciones, debe haber hechos concretos que después requieren verificación. Y sólo después de esto se puede hablar sobre una acusación que, de alguna forma, pueda ser tomada en serio", ha dicho María Zajárova, portavoz de Exteriores, en rueda de prensa, según informa la agencia Interfax.
El PP llama a participar mañana en las concentraciones "apartidistas" el Día de Ceuta
El Partido Popular ha hecho un llamamiento este martes a que los españoles participen mañana, miércoles, en las concentraciones "apartidistas" convocadas por la Federación de Municipios ante todos los ayuntamientos para celebrar el Día de Ceuta, por el "atropello sin precedentes a su territorio y su soberanía" que sufrió el 30 de julio.
Así ha definido la entrada masiva de inmigrantes de ese día el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en una carta en la que pide la participación en las concentraciones, la cual ha sido compartida por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su cuenta de X.
El Gobierno aprueba bonificar el 75 % de las cotizaciones a empresas en Ceuta y Melilla
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes una bonificación del 75 % a la contratación de trabajadores tanto en Ceuta como en Melilla, en el marco del plan de apoyo a Ceuta.
Tal como adelantó el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la Cadena Ser, esta medida forma parte del paquete de ayudas urgentes, que contempla 168 millones de euros, que aprobará hoy el Consejo de Ministros.
Junto a esta medida, se facilitará que las empresas que lo necesiten puedan acogerse a un ERTE que, en este caso, contarán con una exención del 100 % de las cotizaciones empresariales y "máxima protección" para las personas trabajadoras, ya que permitirán acceso pleno y sin consumo a la prestación por desempleo, según explica el Ministerio de Trabajo.
Decenas de ceutíes protestan en la calle contra espacios de acogida cercanos a viviendas
Varias decenas de ciudadanos, principalmente pertenecientes a las viviendas militares situadas en la Avenida de Otero, han vuelto a protestar y concentrarse esta tarde noche para mostrar su rechazo a la acogida de migrantes en estas zonas. En esta ocasión, los vecinos han protestado por la decisión del Gobierno de habilitar la antigua "Fábrica de harinas" como un espacio para la acogida de migrantes, han informado a EFE fuentes vecinales. Los vecinos han estado acompañados por Antonio Seoane, miembro de la junta directiva de la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO), quien ha querido mostrar su respaldo a la concentración vecinal.
La asociación ha lamentado la situación de desinformación que padecen estos vecinos por parte del Ministerio de Defensa con respecto al uso de un local que está anexo a sus viviendas así como a un colegio concertado.
Durante las protestas los vecinos han dejado claro que Ceuta no es un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y han reclamado la dimisión del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, por permitir la utilización de esta antigua fábrica como lugar de acogida.
Los concentrados han mostrado banderas de España y Ceuta así como pancartas donde se leía "Los niños tenemos derechos", "Ceuta española siempre" o "Ceuta no se rinde".
En una entravista en el Telediairo 2, de RTVE, Juan Jesús Vivas ha asegurado que "hay una situación de alto riesgo en Ceuta". Además, ha afirmado que "aplicando la ley" se pueden acelerar "las repatriaciones".
Ceuta decide no abrir las escuelas infantiles hasta finales de septiembre
El Gobierno de Ceuta ha decidido este lunes posponer el inicio de la actividad en las escuelas infantiles de titularidad municipal, a las que acuden niños de 0 a 3 años, ante la situación que se está viviendo desde la entrada de miles de personas a finales de julio desde Marruecos. En un comunicado, la Consejería de Educación, Cultura y Juventud del Gobierno autonómico ha determinado que las escuelas infantiles Nuestra Señora de África y Juan Carlos I no iniciarán su actividad lectiva con alumnado al menos hasta el próximo 28 de septiembre. En el caso de la Escuela Infantil Nuestra Señora de África, se están ultimando los preparativos para su apertura, incluyendo la limpieza, la colocación de mobiliario y los últimos detalles de puesta en funcionamiento.
La ministra Redondo choca con el PP y Vox a cuenta de la crisis migratoria en Ceuta
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha mantenido un rifirrafe este lunes con PP y Vox a cuenta de la crisis migratoria en Ceuta, con momentos tensos, en su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de las actuaciones de su ministerio tras la entrada de miles de migrantes en la ciudad autónoma a finales de julio. Redondo ha subrayado que las mujeres que han llegado a Ceuta huyen de la violencia, de la falta de oportunidades o de la esclavitud de sus países de origen, y ha preguntado al PP y Vox si España quiere volver a donde vienen ellas. "Señorías de Vox, están negando la violencia de género y están añorando el franquismo y el autoritarismo", ha expresado, para añadir que quieren hacer retroceder a las mujeres españolas a esos tiempos.
- La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife absuelve a tres personas acusadas de estafa y blanqueo de capitales
- La metamorfosis americana de los gemelos tinerfeños Díaz Graham
- Hallan el cadáver de un hombre en un barranco junto a la Vía de Ronda en La Laguna
- El Cabildo prepara el derribo de los antiguos cuarteles militares de El Cristo para levantar un complejo de mayores
- La Policía Nacional evita que un hombre salte al vacío desde la décima planta de un hotel en Puerto de la Cruz
- Comienzan las fiestas del Cristo de La Laguna con Antonio Orozco como actuación estelar
- Plan de choque millonario para reducir el flujo continuo de vertidos residuales en Tenerife
- Éxito multitudinario en el norte de Tenerife: casi 10.000 personas celebran la 45º Romería de La Victoria de Acentejo