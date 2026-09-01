Última hora de Ceuta, en directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

El CGPJ nombra a una jueza de refuerzo en Ceuta ante el aumento de las agresiones sexuales

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado a la magistrada Consuelo Andreo para reforzar el juzgado con competencia en violencia sobre la mujer en Ceuta, que desde el pasado 30 de julio cuando estalló la crisis migratoria ha registrado 23 agresiones sexuales.

Según informa el órgano de gobierno de los jueces, la designación se ha hecho a propuesta de la presidenta (en funciones) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Beatriz Pérez, a la vista de que, de los cuatro solicitantes, Andreo es la que más antigüedad tiene, de su trayectoria en la jurisdicción penal y de que en su actual destino ya tiene competencia en materia de violencia sobre la mujer.

Andreo, actualmente destinada en la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cartagena, con competencia en esa misma materia, reforzará la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia ceutí por un periodo de seis meses -prorrogables- ante el incremento de la carga de trabajo por la crisis migratoria, especialmente de asuntos relativos a presuntas agresiones sexuales.