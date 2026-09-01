El Gobierno niega tensiones con Casa Real y comenzará a organizar las visitas del Rey a Ceuta y Melilla: “Ha llegado el momento”

Las visitas del Rey a Ceuta y Melilla no se producirán de forma inmediata, pero fuentes del Gobierno avanzan que su intención es comenzar ya a organizarlas. Con esta decisión, como ya avanzó Pedro Sánchez este lunes, se hacen equilibrios entre la complacencia con Marruecos al eximirlo de responsabilidad en la crisis migratoria y la reivindicación de la españolidad de ambas ciudades autónomas. “Somos un territorio soberano y Ceuta y Melilla son territorio español”, responden fuentes de Moncloa ante una hipotética reacción negativa de Rabat a dicha visita.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reiteró este martes que “hay razones” para que se produzca la visita del jefe de Estado, dos décadas después de que lo hiciese el rey emérito. Entonces, Rabat respondió retirando a su embajador en España. “Consideramos que ha llegado el momento de que esa visita se produzca”, apuntó aun Saiz sin concretar fechas. En Moncloa excusan la falta de detalles debido a que todavía será ahora cuando se comience a trabajar en la organización de la visita.

Desde Moncloa han negado cualquier tensión con Casa Real a cuenta de la gestión de la crisis migratoria, además de desmentir que se haya vetado la intención de Felipe VI de acudir a la ciudad autónoma. Una "falsa polémica" que atribuyen "a la derecha política y mediática". “Lo importante es que esa visita se produzca”, zanjó por su parte la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La portavoz del Gobierno aseguró que las relaciones entre el monarca y el jefe del Ejecutivo son buenas y fluidas como darían cuenta los despachos habituales entre ambos. El último de ellos tuvo lugar la tarde este lunes.

El Consejo de Ministros dio luz verde este martes al decreto que movilizará hasta 309 millones de euros este 2026 para la ciudad autónoma y que se extenderá a Melilla. Una inyección económica equivalente al 16% del PIB de la ciudad en cuatro meses, "con los que reforzar los servicios públicos, la seguridad, la acogida, la actividad económica, el empleo y las finanzas de empresas y autónomos", según dio cuenta el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. El nuevo plan se estructura en cuatro ejes: refuerzo de servicios esenciales (21 millones de euros), seguridad (90 millones de euros), acogida humanitaria (118 millones de euros) y empresas y trabajadores (80 millones de euros).

3.400 nuevas plazas de acogida

El número de plazas de acogida para los migrantes que todavía permanecen en Ceuta se elevará hasta las 3.400 tras la aprobación de un nuevo decreto con la designación de nuevos espacios consensuados con el gobierno de Ceuta. El ministro de Política Territorial designado para encabezar el mando único en Ceuta, ha destacado que para poder atender y dar acogida a las personas migrantes que se encuentran en la calle, proceder a su filiación e iniciar los trámites para su retorno se ha multiplicado por siete el número de plazas hasta hoy.

“Es un impulso inédito, porque frente a las aproximadamente 500 plazas de capacidad habitual de CETI antes del 30 de julio de 2026, ahora disponemos de más de 3.400 plazas adicionales y a ellas se sumarán otras 3.000 plazas correspondientes a espacios ya asignados”, señaló en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Según los informes de Interior, el goteo de salidas voluntarias se sigue produciendo, contabilizando 3.519 entre el 10 y el 31 de agosto. Asimismo, la cifra de menores migrantes filiados hasta ahora es de 1.129.

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Desde Política Territorial defienden que mantienen abiertos todos los canales de comunicación con las autoridades marroquíes y aseguran que habrían mostrado su voluntad de "colaboración para que las personas que entraron por el Tarajal los días 30 y 31 de julio sean devueltas, conforme a la ley", incluidos los menores migrantes priorizando la reagrupación familiar. Con todo, desde el ministerio de Juventud e Infancia se ha cuestionado esta colaboración al asegurar que los 600 expedientes de menores enviados a Rabat ya antes de la crisis migratoria todavía no han sido respondidos.