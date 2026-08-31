Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vertidos residuales en TenerifeTiempo en TenerifeJubilados canariosCD TenerifeLuto en La LagunaAccidente de tráfico en el sur de TenerifeGemelos tinerfeños Díaz GrahamCorazones de Tejina
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | Detenidos tres marroquíes por lanzar botellas con líquido corrosivo a militares

Prisión para los cuatro detenidos por apedrear a militares y herir a un sargento

El Gobierno aprobará el martes un paquete de emergencia de 165 millones para Ceuta

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado por la Inspección de Trabajo: la Seguridad Social estudia adelantar la jubilación de camioneros y transportistas tras este informe
  2. Luto en La Laguna: suspenden las fiestas del Camino Tornero por la muerte repentina de un corredor
  3. El futuro Puerto Colón tendrá una plaza, nuevos accesos y más espacios de ocio
  4. Vecinos de Cuesta Piedra reclaman las escrituras de sus viviendas tras décadas de espera
  5. Accidente múltiple en la autopista del Sur de Tenerife: tres heridos tras la colisión de dos coches y una moto en la TF-1 a su paso por Arona
  6. Del partido de fútbol a los calabozos: Detenido en Tenerife por insultar, amenazar y golpear a policías locales
  7. Grave accidente de tráfico en el sur de Tenerife: un vehículo cae por un barranco y evacúan grave a un varón de 75 años
  8. Cestos y bollos de Santa Bárbara en Icod de los Vinos: el progreso también es sinónimo de fiesta y tradición

El restaurante escondido dentro de un estadio de Tenerife con menú diario por 10,50 euros: combina cocina canaria, venezolana y colombiana

El restaurante escondido dentro de un estadio de Tenerife con menú diario por 10,50 euros: combina cocina canaria, venezolana y colombiana

Los Texas Legends de la G League, el siguiente destino de los gemelos tinerfeños Guillermo y Jorge Díaz Graham

Los Texas Legends de la G League, el siguiente destino de los gemelos tinerfeños Guillermo y Jorge Díaz Graham

La violenta riada de Nepal deja ya 919 muertos y 4.793 desaparecidos

La violenta riada de Nepal deja ya 919 muertos y 4.793 desaparecidos

Ahorra al repostar: descubre los precios más bajos de Gasolina 95 y diésel en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este lunes 31 de agosto

Ahorra al repostar: descubre los precios más bajos de Gasolina 95 y diésel en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este lunes 31 de agosto

Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Madrid

Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Madrid

La Gomera recrudece su batalla contra las plantas invasoras en sus barrancos

La Gomera recrudece su batalla contra las plantas invasoras en sus barrancos

Analfabetos en la universidad

Analfabetos en la universidad

Cuando la realidad pesa más que las ideas

Tracking Pixel Contents