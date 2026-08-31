La fiscalía eleva a 23 las agresiones sexuales en Ceuta, cinco de ellas con penetración

La Fiscalía de Ceuta ha elevado de 16 a 23 el número de agresiones sexuales registradas en la ciudad autónoma desde que el pasado 30 y 31 de julio se produjo la entrada masiva de migrantes. Cinco de ellas han sido con penetración, según los últimos datos ofrecidos por el ministerio público, que también informa de que se han producido agresiones en grupo.

El perfil de las víctimas de las agresiones registradas, que han aumentado en cinco en apenas tres días, es el de mujeres o niñas salvo un varón LGTBI. Nueve de las agredidas son menores de entre 14 y 17 años de edad, mientras que, pese a lo que se pueda pensar, los investigados no son solo marroquíes: cuatro tienen esa nacionalidad, pero también hay tres españoles y un belga, entre los presuntos autores de las agresiones denunciadas.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, visitó Ceuta el jueves pasado junto a la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y la fiscal de Sala coordinadora de Menores, Teresa Gisbert. En la comparecencia que ofreció Peramato, tras reunirse con los representantes del ministerio público del Área, ya señaló que los datos que le habían trasladado reflejaban "un incremento de algunas categorías delictivas", entre ellas, las agresiones sexuales.

Goteo de expulsiones

Durante todo el fin de semana se han producido un goteo de expulsiones por distintos motivos, como estar relacionado la agresión sufrida por un grupo de militares españoles que viajaban en un vehículo o un intento de utilización de pasaportes falsos o presentar antecedentes. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al frente del mando único para atajar la crisis migratoria, ha cifrado en una entrevista en Antena 3 en más de 200 los migrantes que entraron en Ceuta a finales de julio que han sido expulsados tras ser detenidos por estar involucrados con algún delito.

El viernes pasado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había informado de la expulsión de más de un centenar. En palabras de Torres, se será "absolutamente intransigente" con este tipo de conductas. Según fuentes del Ministerio de Interior, tres de los expulsados desde el 30 de julio tenían antecedentes por delitos relacionados con el yihadismo, informa Efe.

Respecto a la seguridad en el regreso de los escolares ceutíes a las aulas, el responsable del mando único ha garantizado que habrá normalidad absoluta. El Ministerio de Educación anunció que reforzará la vigilancia en los centros educativos y rutas escolares de Ceuta para garantizar que el curso comience con normalidad el próximo 8 de septiembre, con presencia de efectivos de las fuerzas de seguridad en las zonas próximas a colegios e institutos durante los horarios lectivos.