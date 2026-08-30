La Audiencia Nacional indaga la estrategia que llevó a cabo Plus Ultra para "cortar" la investigación judicial del rescate de 53 millones

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resalta en un auto de 23 de julio la relevancia de la intervención del exsecretario de Plus Ultra Santiago Fernández Lena “en la estrategia a seguir” por la aerolínea tras iniciarse en un juzgado de Madrid la investigación sobre el rescate de 53 millones de dinero público a la aerolínea, en la que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una pieza separada.

Tal y como informó esta redacción, el expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola llegó a enviar mensajes a otros imputados en los que aludía a la supuesta creación de un "Kitchet Gabinet", cuya finalidad era "cortar" la investigación de la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, sobre la concesión de la ayuda pública. Así consta en un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), al que ha tenido acceso esta redacción.

Foto del informe de la UDEF: En la imagen se observa, de izquierda a derecha a Julio Martínez Martínez, a un desconocido, a Julio Martínez Sola, a Roberto Roselli y un varón desconocido. / EL PERIÓDICO

Fuentes de los investigados aseguran a esta redacción que cuando en los mensajes decían que tenían que "cortar" el asunto, en realidad se referían a llevar a cabo una estrategia jurídica con la contratación de un abogado de prestigio. De hecho, defienden que no llegaron a tener ningún contacto con la magistrada Collazos o con la fiscal del caso. Niegan cualquier irregularidad al respecto.

"La fiscal jefa es amiga"

Sin embargo, en un informe de la UDEF de 22 de abril de 2026 se afirma que en una conversación de 24 de mayo el que entonces era principal accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, reenvió a Santiago Fernández Lena unos mensajes que el también letrado Miguel Palomero había escrito sobre el procedimiento judicial que se seguía en el Juzgado número 15 de Madrid, en relación con la ayuda pública a Plus Ultra Líneas Aéreas SA "y dejando entrever que pudiera tener influencia al manifestar: La fiscal jefa es amiga”, dice de forma literal el documento policial.

El expresidente y cofundador de Plus Ultra Julio Miguel Martínez Sola / Javier Lizon / EFE

Y por eso el auto de 23 de julio, que rechaza anular la entrada y registro de la vivienda de Fernández Lena, recuerda que en el oficio en el que la UDEF solicitaba "las entradas y registros y otras medidas otorgadas por el auto recurrido se remite a un oficio anterior, de fecha 14 de noviembre de 2025, que recoge comunicaciones intervenidas, mantenidas entre los investigados, en las que aluden a la intervención del ahora recurrente [Santiago Fernández Lena] en la estrategia a seguir por Plus Ultra a raíz de la apertura por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid".

"Diligencias proporcionadas"

Para la Sala de lo Penal todos estos elementos "constituyen un acervo suficiente para valorar como proporcionadas las diligencias acordadas" en el auto recurrido, “que sitúa al apelante en una posición relevante en Plus Ultra, como colaborador muy próximo de las personas que la dirigían y adoptaban las decisiones importantes”, prosigue la resolución de la Sala de lo Penal.

Y entre estas decisiones se encuentra la concesión de ayuda pública bajo sospecha, que se produjo cuando Fernández Lena era secretario de la aerolínea, “posición que aquel ostentaba tanto en las fechas inmediatamente anteriores y coetáneas a la solicitud y a la concesión de la ayuda, como en las posteriores en las que, presuntamente, se llevaron a cabo las operaciones de apropiación y de ocultación o transformación de los fondos”.

Fernández Lena fue desde 2014 y hasta su dimisión secretario no consejero de Plus Ultra en España. Y por esa condición “participa en diversos protocolos notariales en nombre de la compañía y desempeña un papel jurídico en los viajes realizados a Venezuela por los investigados”, completa la Audiencia Nacional.