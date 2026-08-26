Arrestado en Abu Dabi por un intento de soborno Alejandro Hamlyn, el empresario al que recurrió Leire para desprestigiar a la UCO

La Interpol ha comunicado a la Audiencia Nacional este martes la detención en Abu Dabi del empresario Alejandro Hamlyn, que se encuentra huido de la Justicia española desde 2025, lo que no le impidió participar desde Emiratos Árabes por videoconferencia en la reunión que hizo estallar el caso Leire. En ese encuentro, celebrado en febrero del año pasado, la exmilitante socialista Leire Díez le pidió información para desprestigiar al teniente coronel de la Guardia Civil al frente de la de la Unidad Central Operativa (UCO), Antonio Balas, según han confirmado fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO.

Según consta en la comunicación remitida a la Audiencia, a la que ha tenido acceso este diario, el empresario fue arrestado el pasado 8 de agosto por agentes de la Interpol en virtud de una orden de detención para su extradición cursada por la plaza número 1 de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Instrucción número 1) en un procedimiento por cohecho y tráfico de drogas, ahora en manos del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, en el que se trata de dilucidar si pagó a un agente de la Policía Nacional a cambio de información extraída de bases de datos policiales restringida. Ahora se iniciarán los trámites para que se sea extraditado a España, procedimiento que según fuentes próximas a la investigación, podría dilatarse varios meses.

El nombre de este empresario vizcaíno se relacionó con la exmilitante socialista Leire Díez, investigada en torno a una presunta trama que buscaría boicotear procedimientos judiciales que afectarían al PSOE o al Gobierno, al hacerse público la grabación de la reunión que mantuvo con ella y con el abogado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa junto a Benet Salellas del que entonces era secretario general del PSOE, Santos Cerdán. Todos ellos mostraban interés en buscar información que pudiera perjudicar al jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa, Antonio Balas.

Durante el encuentro, realizado en el despacho de Teijelo, el abogado preguntó directamente al empresario por la información que tenía sobre Balas: "A ver, nivel político, ¿Qué tienes de nivel político?"

Destruir pruebas

El magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge remitió las actuaciones en las que investigaba a Hamlyn por cohecho y tráfico de drogas a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, traslado que comunicó a Interpol. El policía al que supuestamente pagó el empresario está investigado por haber facilitado supuestamente información a abogados de narcos sobre los procedimientos en los que estaban inmersos sus clientes. Se sospecha de que Hamlyn le habría pagado para que destruyera pruebas que le incriminan en el fraude fiscal por el que estaba encausado.

El empresario, además, tiene en vigor otra petición de extradición de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional por una causa de fraude en el IVA de los hidrocarburos, al no presentarse al juicio celebrado en el tribunal especializado y que concluyó con la condena de su empresa, Hafesa, por haber defraudado 154 millones de euros. Cuando él esté a disposición de la justicia española tendrá que ser juzgado por estos hechos, ya que en España no existen los juicios en rebeldía salvo para delitos muy menores.

El Grupo Hafesa, uno de las grandes compañías de comercialización y distribución de productos petrolíferos en España, intenta abrir una nueva etapa y cambia de nombre tras la reciente condena. La nueva marca comercial con la que desarrollará sus negocios de almacenamiento y distribución de combustibles y también de su red de gasolineras es Haxx, con la que pretende relanzar su imagen tras años condicionada por un largo proceso judicial y aprovechando la celebración el próximo año de su décimo aniversario.