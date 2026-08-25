El PP acusa al Gobierno de imponer su “relato” al acordar un mando único 26 días después de la petición de Vivas

El portavoz del PP, Borja Sémper, acusó este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de una gestión errática de la crisis migratoria en Ceuta y de tratar de imponer “su relato” con la decisión de crear un mando único para afrontar la situación, 26 días después de que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, lo pidiera.

Sémper denostó la falta de dirección del Gobierno, que ha permanecido inactivo mientras su presiente ha estado de vacaciones, limitándose a enviar un ministro tras otro a Ceuta sin coordinación alguna y “como pollos sin cabeza”.

El dirigente popular hizo estas manifestaciones en un entrevista concedida Telecinco y recogida por Servimedia en la que valoró el anuncio realizado ayer por el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, que durante su visita a Ceuta anunció la creación de un mando único para afrontar la crisis, algo que el presidente de la ciudad pidió el pasado 31 de julio, tan sólo 24 horas después del inicio de la avalancha.

Entiende el PP que el Ejecutivo actúa sin dirección y ni siquiera sus ministros “se ponen de acuerdo” sobre lo que hay que hacer, por ejemplo, con los menores no acompañados. Mientras algunos ministros defienden su regreso a Marruecos, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sostiene que deben que ser acogidos.

Sémper insistió en que el Gobierno solo “acierta cuando rectifica” y volvió a reprochar a Pedro Sánchez que se fuera de vacaciones 24 horas después de reconocer que España había sufrido una “crisis territorial”. El PP es partidario del “retorno” de todos los que entraron ilegalmente en Ceuta y no del “reparto” de inmigrantes, incluso menores, porque es Marruecos el país que debe desplegar mecanismos de protección social para ellos.

Sobre la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, este martes en el Congreso, el portavoz popular recordó que fue la única ministra que “dio la cara” en los primeros momentos de la crisis, aunque no espera un “ejercicio de transparencia” sino mas bien “un ejercicio de relato”.

Además, el portavoz el PP defendió el “derecho y la legitimidad” del rey Felipe VI, que “tiene perfecto derecho y legitimidad para visitar cualquier parte del territorio nacional” y pidió “no manosear” la figura del monarca, al tiempo que expresó el “máximo respeto” de los populares” antes sus decisiones.

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Sobre la posibilidad de que socios del Gobierno como Junts o el PNV puedan apoyar una moción de censura a raíz de los sucesos de Ceuta, Sémper dijo no esperar un “acceso de lucidez” que permita acabar “con el calvario” que está siendo estas legislatura porque viven en un “delirio político permanente”.

Fuente: El Periódico