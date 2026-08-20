Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno habilita espacios para 1.800 migrantes que duermen en la playa del Trampolín

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

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El Gobierno habilita espacios para 1.800 migrantes que duermen en la playa en Ceuta El Gobierno ha habilitado temporalmente varios espacios para la acogida de 1.800 personas migrantes que se encuentran en situación de calle en la playa del Trampolín y en la zona de Loma Colmenar, en Ceuta, que prevé ampliar progresivamente. El traslado a estas instalaciones se está realizando desde primeras hora de este jueves de manera voluntaria en el marco de un dispositivo coordinado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Gobierno de Ceuta, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Moreno se reúne este jueves con Vivas en Ceuta El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reunirá este jueves, 20 de agosto, con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y mantendrá un encuentro con representantes de la Confederación de Empresarios y de la Cámara de Comercio de Ceuta durante la visita institucional que realizará a la ciudad autónoma, tres semanas después de la entrada masiva de 72.000 personas migrantes desde Marruecos. Según ha informado el Ejecutivo andaluz en su página web, consultada por Europa Press, Moreno va a visitar la ciudad autónoma un día después que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Se trata del primer presidente autonómico en reunirse con Vivas desde el comienzo de la crisis migratoria.

El PP de Melilla acusa al Gobierno de "abandonar a Ceuta a su suerte" y pide el retorno a Marruecos de los migrantes El PP de Melilla ha denunciado este miércoles que el Gobierno de España "ha abandonado a Ceuta a su suerte" tras la avalancha migratoria registrada a finales de julio y ha criticado que el Ejecutivo Central pretenda que la ciudad autónoma afronte en "solitario" las consecuencias de una situación que, a juicio de los populares, ha desbordado sus capacidades. Además, ha pedido que las personas que accedieron ilegalmente a Ceuta los días 30 y 31 de julio abandonen la ciudad y sean retornadas a Marruecos. La diputada nacional del PP por Melilla, Sofía Acedo, ha reclamado al Gobierno central que "tome las riendas" de la situación y establezca un mando único y una coordinación efectiva, además de desplegar los medios necesarios para proteger los derechos fundamentales de los ceutíes.

Vox pide a la Fiscalía investigar las agresiones sexuales en Ceuta tras la llegada de migrantes Vox ha pedido a la Fiscalía que investigue las agresiones sexuales denunciadas en Ceuta tras la llegada de migrantes los días 30 y 31 de julio. En el escrito, Vox explica que según una respuesta escrita facilitada por la propia Fiscalía del Área de Ceuta hasta el 17 de agosto se habían formalizado judicialmente trece denuncias por agresión sexual, la mayoría archivadas provisionalmente al no haber podido determinarse la identidad del autor. De esas trece víctimas, tres eran menores y diez adultas, "y prácticamente todas extranjeras sin residencia legal en Ceuta", al igual que "la mayoría de los presuntos autores", añade.

Vivas defiende el reagrupamiento familiar de los menores migrantes El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha defendido este miércoles que todos los migrantes que entraron irregularmente en la ciudad deben regresar y ha apostado por el reagrupamiento familiar de los menores, al considerar que la ciudad no puede convertirse en una “plataforma” de acceso a la península y al resto del continente europeo. A su juicio, la posición defendida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es compartida por la Unión Europea, el Gobierno de Ceuta y -ha añadido- "me atrevería a decir" que también por el Gobierno de España. “Tenemos que lanzar un mensaje inequívoco de que Ceuta no es plataforma para facilitar el paso a la península y al resto del continente europeo de personas que entren en Ceuta de manera irregular e ilegal”, ha afirmado.

El Gobierno asegura que ha mantenido informado a Vivas del plan para los menores migrantes El Ministerio de Juventud e Infancia ha replicado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que le ha mantenido informado de todas las vías posibles para garantizar los derechos de los menores migrantes llegados a esa ciudad y ha lamentado que diga que "no tiene constancia". En una comparecencia junto al líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, el presidente de Ceuta ha asegurado que no ha recibido ninguna propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia para el traslado de 500 niñas a la Península, mientras que Feijóo ha cuestionado la idea. "Hemos estado en coordinación con Ceuta desde el primer momento. Hemos trabajado todas las opciones y vías para la acogida de los niños y niñas en la Península. Yo misma trasladé personalmente al presidente Vivas todas las vías posibles en la reunión del 8 agosto y él vio bien explorarlas. Todas", asegura la ministra Sira Rego en su respuesta en redes sociales.

La Asociación de guardias civiles reclama mayor protección ante el riesgo biológico en Ceuta La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reclamado a la Dirección General de la Guardia Civil la adopción "urgente" de medidas de protección frente al riesgo biológico al que, según denuncia, están expuestos los agentes desplegados en Ceuta desde el pasado 30 de julio, entre ellas la dotación de equipos de protección individual (EPI), vacunación y protocolos específicos de actuación. La asociación ha registrado este miércoles un escrito de "comunicación formal de riesgo y denuncia de deficiencias preventivas", firmado por su secretario jurídico, Eugenio Nemiña Suárez, en el que advierte de que los agentes desarrollan su trabajo en unas condiciones que, a su juicio, requieren medidas preventivas específicas.

Feijóo exige la devolución de "todos" los migrantes y responde a Marruecos: "La españolidad de Ceuta no es negociable" Alberto Núñez Feijóo regresó este miércoles a Ceuta dos semanas después, y endureció el tono más que nunca contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la crisis provocada por la avalancha migratoria. En una comparecencia conjunta con el presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, el presidente del Partido Popular (PP) exigió la devolución a Marruecos de todos los migrantes que entraron a España desde el país vecino. "Y cuando digo todos, digo todos", remarcó en varios momentos de su rueda de prensa, enfatizando que se refería también a los menores. Tampoco aceptó que se concedan asilos, dado que según expresó de manera gráfica: "Una cosa es pedirlo por la puerta y otra tirando la puerta abajo". Más información

Vivas reclama "sacar a Ceuta de la UCI" y que Frontex esté en el Tarajal El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha reclamado este miércoles un plan de “salvación y reactivación” que permita “sacar a Ceuta de la UCI” tras la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio y ha pedido una mayor implicación de España y la UE en la seguridad de la frontera, incluida la presencia de Frontex en el Tarajal. Vivas, que ha comparecido en el Salón del Trono del Palacio Autonómico junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado un plan dividido en dos ámbitos: uno de emergencia, destinado a recuperar la normalidad y afrontar los daños provocados por la crisis, y otro de carácter estructural para evitar que una situación similar pueda volver a producirse.