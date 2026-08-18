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Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Más de un centenar de inmigrantes inician una huelga de hambre para pedir asilo

Mónica García y Elma Saiz comparecerán en el Congreso el 27 y 28 de agosto para explicar la situación en Ceuta

El Gobierno ha habilitado 1.500 plazas de acogida temporal en Ceuta ante la presión migratoria

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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