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CASO LEIRE DÍEZ

El exjefe de gabinete de Sánchez acude a la Audiencia Nacional para presenciar el clonado del móvil que le intervino la UCO en el caso Leire

La investigación vincula a Juan Manuel Serrano con presuntas maniobras para acceder de forma irregular a las ayudas gestionadas por el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, dependiente del Ministerio de Industria

Juan Manuel Serrano (d), exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, está citado este martes en la Audiencia Nacional para &quot;verificar&quot; el clonado de su móvil

Juan Manuel Serrano (d), exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, está citado este martes en la Audiencia Nacional para "verificar" el clonado de su móvil / Chema Moya / EFE

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Tono Calleja Flórez

Tono Calleja Flórez

MADRID

El que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la Secretaría General del PSOE entre 2014 y 2018, Juan Manuel Serrano, ha acudido este martes a las 9:50 horas a la Audiencia Nacional después de que el juez del caso Leire Díez, Santiago Pedraz, le citara para que estuviera presente y verificara el clonado del iPhone que le fue intervenido como "medida preliminar" el pasado 27 de mayo -- fecha del estallido de la operación con la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista en Ferraz (Madrid)- según consta en un oficio remitido al juez, al que tuvo acceso EL PERIÓDICO.

Se trata del hombre que, según los investigadores, propició la entrada de la "fontanera" Leire Díez en altos cargos de la Administración pública --obtuvo un cargo directivo en Correos, donde la exmilitante del PSOE controló Relaciones Institucionales y Filatelia-- y aunque los agentes ya disponen de algunas conversaciones entre ambos, quieren seguir profundizando es esta vía. Serrano fue un hombre clave para el presidente Pedro Sánchez en el inicio de su ascenso político. Después ostentó puestos relevantes en el sector público, como fue la Presidencia de Correos.

La defensa de Serrano presentó un recurso solicitando que se invalide la incautación de su teléfono móvil, pues considera que se llevó a cabo sin autorización del juez.

Ministerio de Industria

La investigación de la UCO vincula a Serrano con presuntas maniobras para acceder de forma irregular a las ayudas gestionadas por el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP), dependiente del Ministerio de Industria.

Así en julio de 2022 Serrano mandó a Leire Díez un mensaje sobre unas ayudas solicitadas por una empresa de vehículos eléctricos (Scoobic holding), añadiendo: "Para ver si podemos ayudarles. No entiendo que Sepides les haya dicho que no porque creen que cumplen todos los requisitos. Y Hacienda también les ha dicho que no". Díez le contesta: "Lo voy a ver con Vicente. Él me puede ayudar con Cervera" (presidente de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial).

Noticias relacionadas y más

"En términos generales, las nuevas evidencias recabadas desde diciembre de 2025 permitirían situar a Correos como otra de las empresas que habrían sido objeto del ejercicio de influencia por el grupo Hirukok ("nosotros tres", como se denominaban los integrantes de la trama), coincidiendo estos hechos con la Presidencia de Serrano", concluye la UCO, para añadir que los indicios recabados hasta el momento le sitúan como uno de los cargos públicos utilizados: "Primero para situar a Leire en un cargo público dentro de la empresa y, posteriormente, para llevar a cabo diversas gestiones dentro de la sociedad y con respecto a una serie de contratos concretos".

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Fuente: El Periódico

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