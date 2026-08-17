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EEUU - Corea del Norte

Trump dice que Kim Jong-un respondió a sus mensajes y que los intercambios son "muy positivos".

El mandatario estadounidense no detalla el contenido de las comunicaciones intercambiadas con el líder norcoreano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump / Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

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EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, respondió a los mensajes para dialogar que él le ha enviado y que los intercambios son "muy positivos".

Al ser preguntado en el Despacho sobre por qué Kim no le ha respondido públicamente tras el mensaje que publicó el domingo en redes informando que el Pentágono reducirá la escala de las maniobras militares entre Seúl y Washington porque envían un mensaje inadecuado a un país que consideró que ha sido "respetuoso" durante sus mandatos, Trump se limitó a decir que el líder norcoreano "lo ha hecho", sin ofrecer más detalles.

Cuando se le preguntó cómo están siendo esos intercambios, el magnate simplemente añadió que "muy positivos".

Trump se reunió en tres ocasiones con Kim para tratar de lograr un acuerdo para desnuclearizar la península, pero abandonó las negociaciones de manera abrupta al considerar insuficiente la oferta de Pionyang, algo que según los expertos ha podido incrementar enormemente la desconfianza del régimen norcoreano, ahora muy próximo a Rusia.

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump ordenó incluso suspender las maniobras militares estivales de Seúl y Washington para favorecer el diálogo con Pionyang.

El domingo, el republicano subrayó además en su mensaje que Seúl se había negado a apoyar a Washington en su guerra para "desnuclearizar" Irán, algo que volvió a puntualizar hoy.

El mandatario estadounidense también aseguró que Corea del Sur logró convencer a la Administración de Joe Biden (que lo sucedió entre 2021 y 2025 tras su primer mandato) para rebajar el incremento de su contribución al gasto militar compartido entre ambos aliados.

"Convencieron a Biden de que probablemente yo era una mala persona, y no deberían haberlo hecho", aseguró Trump.

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Al ser preguntado por las acusaciones de que bajo su Gobierno Washington se muestra más cercano a países como Corea del Norte, técnicamente aún en guerra con EE.UU. y Corea del Sur, que con sus aliados tradicionales, el presidente dijo que su decisión en realidad hace de la península coreana un lugar "más seguro" y que Kim siempre le ha "tratado con respecto" y le entiende bien.

Fuente: El Periódico

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