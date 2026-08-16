Secciones

Es noticia
Fiesta en CandelariaTiempo en CanariasAcelerar obras en CanariasCD TenerifeLa Pamela de TejinaTuristas se bañan en la plaza de EspañaMarruecos se expande sobre el SáharaCae un drago en La LagunaGas de la risa
instagramlinkedin
El Gobierno niega el "colapso sanitario" en Ceuta y prioriza garantizar la salubridad de los migrantes

El Gobierno niega el "colapso sanitario" en Ceuta y prioriza garantizar la salubridad de los migrantes

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Gobierno niega el "colapso sanitario" en Ceuta y prioriza garantizar la salubridad de los migrantes

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

"La situación es excepcional, pero técnicamente no podemos hablar de un colapso sanitario. Hay lugares tensionados y los sanitarios están redoblando esfuerzos, pero no hay un colapso sanitario", ha reiterado una y otra vez la ministra de Sanidad, Mónica García, este domingo desde Ceuta, tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents