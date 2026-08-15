Secciones

Es noticia
Fiesta en CandelariaTiempo en CanariasCB CanariasCD TenerifeLa ULL sigue en el ranking de ShangháiExpansión hacia la RefineríaVuelta al cole en CanariasPlaya Jardín
instagramlinkedin
Ayuso acusa a Sánchez de "abandono" ante la crisis de Ceuta

Ayuso acusa a Sánchez de "abandono" ante la crisis de Ceuta

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ayuso acusa a Sánchez de "abandono" ante la crisis de Ceuta

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Isabel Díaz Ayuso ha endurecido este 15 de agosto sus ataques contra Pedro Sánchez, al que ha acusado de "abandono" y de ser "un traidor" por la situación en Ceuta. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reprochado además al jefe del Ejecutivo que no haya suspendido sus vacaciones pese a las crisis migratoria, diplomática y los incendios. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents