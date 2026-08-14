Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Albares destaca la voluntad de Marruecos para la devolución de los inmigrantes

Meloni insiste en "extremar" la vigilancia de cara a la supuesta incursión de este próximo sábado en Ceuta

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha insistido en que su país seguirá "extremando" la vigilancia de cara a una supuesta llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma de Ceuta este próximo sábado e insistido en que la "gran mayoría" de los países europeos comparte las drásticas medidas adoptadas por su Gobierno, como la suspensión del acuerdo Schengen con España.

"Hoy en día, la gran mayoría de las naciones europeas comparten la postura que Italia ha expresado en los últimos días", ha asegurado Meloni en una entrevista publicada este viernes con el diario económico 'Milano Finanza'.

"La prioridad de Europa", ha añadido la primera ministra italiana, "es proteger sus fronteras exteriores de la inmigración descontrolada, eliminar cualquier riesgo para la seguridad y el terrorismo, y defender la libertad de circulación que constituye la base del sistema Schengen".