Robles no comparecerá en el Senado hasta después del verano

La ministra de Defensa, Margarita Robles, finalmente no comparecerá en el Senado sobre la crisis migratoria de Ceuta el próximo 18 de agosto, como había solicitado la Cámara Alta a petición del PP, y ha emplazado a la vuelta del verano, en el periodo ordinario de sesiones.

Robles, que sí comparecerá a finales de este mes en el Congreso para el mismo asunto, ha remitido una carta al presidente del Senado, Pedro Rollán, para pedirle más tiempo para poder ser "precisa y exhaustiva" en su comparecencia.

Fuente: El Periódico