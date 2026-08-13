Crisis en Ceuta
Robles no comparecerá en el Senado hasta después del verano
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Madrid
La ministra de Defensa, Margarita Robles, finalmente no comparecerá en el Senado sobre la crisis migratoria de Ceuta el próximo 18 de agosto, como había solicitado la Cámara Alta a petición del PP, y ha emplazado a la vuelta del verano, en el periodo ordinario de sesiones.
Robles, que sí comparecerá a finales de este mes en el Congreso para el mismo asunto, ha remitido una carta al presidente del Senado, Pedro Rollán, para pedirle más tiempo para poder ser "precisa y exhaustiva" en su comparecencia.
Fuente: El Periódico
- ¿A qué hora ver el eclipse hoy en Tenerife? Horarios clave y punto máximo del fenómeno
- Muere un joven en el norte de Tenerife después de precipitarse desde una gran altura
- Chimy Ávila, opción para reforzar el frente de ataque
- Aún estás a tiempo: dónde comprar gafas para el eclipse del 12 de agosto en Canarias
- David Raya, Odegaard o Zubimendi, en manos del tinerfeño Yeray Abreu Martínez: el preparador físico ficha por el Arsenal FC
- Eclipse solar 2027: Tenerife volverá a disfrutar de un gran eclipse aunque no será total
- Un tren de luces cruza el cielo de Tenerife durante la noche: la espectacular estela en el cielo de Canarias
- Dónde ver el eclipse en Tenerife: La Matanza ofrece una observación gratuita con telescopios