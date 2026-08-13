Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rebajas en CanariasTiempo en CanariasSanta Cruz tiene que pagar 6,5 millones de eurosTerremoto en Colombia, última horaReina del Carnaval en Notting HillOposiciones de la Policía CanariaCD Tenerife
instagramlinkedin

Crisis migratoria

El Gobierno cifra en 5.000 los migrantes que siguen en Ceuta y dice que "la inmensa mayoría" serán expulsados a Marruecos

El ministro del Interior anuncia un plan de urgencia para acelerar las peticiones de asilo, de las que ya se han tramitado más de 500

Marlaska asegura rotundo que "no existe ningún riesgo de terrorismo" vinculado a la entrada masiva del 30 de julio

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa este mes de agosto.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa este mes de agosto. / A. Pérez Meca / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Ángel Sanz

Madrid

El Gobierno ha cifrado en 5.000 personas las que continúan actualmente en Ceuta después de la entrada masiva del 30 de julio. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha vuelto a visitar la ciudad autónoma, ha aseverado además en rueda de prensa que "la inmensa mayoría de ellos" serán expulsados y devueltos a Marruecos.

El ministro ha anunciado un plan de urgencia para acelerar las tramitaciones de todas las peticiones de asilo y ha explicado que ya se han resuelto más de 500 en un tiempo récord, "la gran mayoría desestimatorias", con lo que los solicitantes van a ser repatriados.

Marlaska ha garantizado, además, que "no existe ningún riesgo de terrorismo" vinculado a la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad. El Ministerio tiene estos datos porque está "monitorizando" a todas las personas que entraron irregularmente y por la "cooperación y colaboración extraordinarias" que mantiene con Marruecos.

Noticias relacionadas

(Habrá ampliación)

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿A qué hora ver el eclipse hoy en Tenerife? Horarios clave y punto máximo del fenómeno
  2. Muere un joven en el norte de Tenerife después de precipitarse desde una gran altura
  3. Chimy Ávila, opción para reforzar el frente de ataque
  4. Aún estás a tiempo: dónde comprar gafas para el eclipse del 12 de agosto en Canarias
  5. David Raya, Odegaard o Zubimendi, en manos del tinerfeño Yeray Abreu Martínez: el preparador físico ficha por el Arsenal FC
  6. Eclipse solar 2027: Tenerife volverá a disfrutar de un gran eclipse aunque no será total
  7. Un tren de luces cruza el cielo de Tenerife durante la noche: la espectacular estela en el cielo de Canarias
  8. Dónde ver el eclipse en Tenerife: La Matanza ofrece una observación gratuita con telescopios

La salsa se da cita en Los Silos con talleres, música en directo y exposiciones

La salsa se da cita en Los Silos con talleres, música en directo y exposiciones

Un microscopio en miniatura permite observar y controlar las neuronas mientras el cerebro está en movimiento

Un microscopio en miniatura permite observar y controlar las neuronas mientras el cerebro está en movimiento

Juanjo Sánchez no tiene dudas con el Tenerife de la 26/27: "Yo al equipo lo veo genial"

Juanjo Sánchez no tiene dudas con el Tenerife de la 26/27: "Yo al equipo lo veo genial"

La Policía Nacional lo confirma: cuidado con este despiste en los festivales de verano que puede acabar en robo a los tinerfeños

La Policía Nacional lo confirma: cuidado con este despiste en los festivales de verano que puede acabar en robo a los tinerfeños

El Muñeco de Nieve de Tenerife vuelve a convertirse en el monumento más feo de España: el 'top cinco' de los más extraños

El Muñeco de Nieve de Tenerife vuelve a convertirse en el monumento más feo de España: el 'top cinco' de los más extraños

Canarias rechaza participar en el triaje de menores migrantes por ser competencia del Estado

Canarias rechaza participar en el triaje de menores migrantes por ser competencia del Estado

La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife abrirá los desfiles de Notting Hill: su traje cruzará el mar desarmado en dos contenedores

La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife abrirá los desfiles de Notting Hill: su traje cruzará el mar desarmado en dos contenedores

Qué es la subducción de placas que está detrás del terremoto de Colombia y por qué no tiene relación con los de Venezuela

Qué es la subducción de placas que está detrás del terremoto de Colombia y por qué no tiene relación con los de Venezuela
Tracking Pixel Contents