Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia machista en CanariasTiempo en CanariasSanta Cruz tiene que pagar 6,5 millones de eurosTerremoto en Colombia, última horaMuseos de TenerifePlaya Jardín, cerrada de nuevoCanarias- MarruecosEclipse solar en Canarias
instagramlinkedin

Crisis migratoria

El PP bloquea el debate sobre el reparto de los menores de Ceuta en la Conferencia Sectorial de finales de agosto

Solo aceptan introducir en el orden del día de la Conferencia del 27 de agosto la ayuda del Gobierno a la ciudad autónoma

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en el centro, en la última Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, el pasado 16 de julio de 2026.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en el centro, en la última Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, el pasado 16 de julio de 2026. / JESUS HELLIN / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Ángel Sanz

Mariano Alonso Freire

Madrid

Las comunidades autónomas del PP han rechazado debatir con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sobre la situación de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta y su traslado a la península. La Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia ha acabado este jueves sin acuerdo.

El Gobierno ha planteado que la Conferencia Sectorial que reunirá a la ministra con los consejeros autonómicos se celebre el jueves 27 de agosto. Y ha propuesto que el orden del día de la cita tenga dos puntos: la ayuda económica del Ejecutivo a Ceuta, en principio de 25 millones de euros, y un punto informativo y de debate sobre los menores que están en la ciudad autónoma. Los directores generales del PP, que son mayoría, han rechazado que se hable de los niños y adolescentes que están ahora mismo en Ceuta.

Noticias relacionadas

(Habrá ampliación)

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿A qué hora ver el eclipse hoy en Tenerife? Horarios clave y punto máximo del fenómeno
  2. Muere un joven en el norte de Tenerife después de precipitarse desde una gran altura
  3. Chimy Ávila, opción para reforzar el frente de ataque
  4. Aún estás a tiempo: dónde comprar gafas para el eclipse del 12 de agosto en Canarias
  5. David Raya, Odegaard o Zubimendi, en manos del tinerfeño Yeray Abreu Martínez: el preparador físico ficha por el Arsenal FC
  6. Eclipse solar 2027: Tenerife volverá a disfrutar de un gran eclipse aunque no será total
  7. Un tren de luces cruza el cielo de Tenerife durante la noche: la espectacular estela en el cielo de Canarias
  8. Dónde ver el eclipse en Tenerife: La Matanza ofrece una observación gratuita con telescopios

Habilitado un punto de donación de sangre en La Orotava

Habilitado un punto de donación de sangre en La Orotava

Pearl Abyss hace balance de 'Crimson Desert' y asegura que aún quedan muchas aventuras por descubrir

Pearl Abyss hace balance de 'Crimson Desert' y asegura que aún quedan muchas aventuras por descubrir

Garachico, el pueblo de película que protagoniza este domingo el cupón de la ONCE

Garachico, el pueblo de película que protagoniza este domingo el cupón de la ONCE

Experiencia en Liga Endesa y Euroliga para La Laguna Tenerife: Arturs Kurucs firma por el conjunto aurinegro

Experiencia en Liga Endesa y Euroliga para La Laguna Tenerife: Arturs Kurucs firma por el conjunto aurinegro

Peregrinación, ceremonia guanche y Los Sabandeños: así serán las fiestas de Candelaria en Tenerife del 14 al 16 de agosto

Peregrinación, ceremonia guanche y Los Sabandeños: así serán las fiestas de Candelaria en Tenerife del 14 al 16 de agosto

Adeje instala recursos para prevenir sobrecargas sensoriales en sus edificios: herramientas inclusivas para la ciudadanía

Adeje instala recursos para prevenir sobrecargas sensoriales en sus edificios: herramientas inclusivas para la ciudadanía

El nuevo Espacio Público Sociocultural Pino de la Virgen en Puntagorda, más cerca de ser una realidad

El nuevo Espacio Público Sociocultural Pino de la Virgen en Puntagorda, más cerca de ser una realidad

Titsa refuerza la línea 363 con 23.000 plazas adicionales por la Romería de San Roque de Garachico

Titsa refuerza la línea 363 con 23.000 plazas adicionales por la Romería de San Roque de Garachico
Tracking Pixel Contents