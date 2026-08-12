El PP señala a Marruecos y promete que con Feijóo Rabat no tendrá "la llave" de la frontera

Trece días después de la avalancha migratoria sobre Ceuta desde Marruecos, el Partido Popular (PP) señaló de manera clara a Rabat como responsable de la crisis. En declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la ciudad autónoma este miércoles, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial de los populares, Alma Ezcurra, se manifestó consciente de "que cuando entran 70.000 personas en una frontera de manera ilegal y violenta y, al día siguiente 50.000 u 60.000 aproximadamente, regresan por donde han venido" significa que "hay alguien que está tocando el silbato", señaló de manera gráfica, aseverando además que "los españoles no somos ingenuos".

Más claramente, Ezcurra argumentó: "Ya sea por acción u omisión, Marruecos es responsable de lo que ha sucedido y está sucediendo en este momento en Ceuta", y añadió: "Nos hemos dado cuenta los españoles, se han dado cuenta los europeos y se ha dado cuenta el mundo entero", ha subrayado.

La número tres del PP se comprometió además a que en un futuro gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo el régimen de Mohamed VI no tendrá la "llave" de la frontera sur de España, que lo es también de la Unión Europea (UE).

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