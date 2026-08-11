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Crisis en Ceuta

El PP pide al Gobierno la emergencia sanitaria en Ceuta

La vicesecretaria de Sanidad del PP reclama al Gobierno central la declaración de emergencia sanitaria ante la situación "límite" de los sanitarios

La vicesecretaria de Sanidad del PP, Carmen Fúnez.

La vicesecretaria de Sanidad del PP, Carmen Fúnez. / PP

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) sigue de cerca la crisis en Ceuta, donde estuvo en los primeros días tras la avalancha migratoria de finales de julio el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien podría volver a la ciudad autónoma en las próximas semanas. Este martes la vicesecretaria de Sanidad y Política Social de los populares, Carmen Fúnez, se reunió allí con representantes sindicales del sector sanitario de SAE, UGT, CCOO, CSIF y Sindicato Médico, acompañada de la consejera de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de la ciudad autónoma, Nabila Benzina; la vicesecretaria de política social y sectorial, Cleopatra R'Kaina, la coordinadora Adela Nieto y el secretario general del PP en Ceuta, Guillermo Martínez Arcas.

En declaraciones a los medios, Fúnez reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez la declaración de emergencia sanitaria en la ciudad, todo ello después de denunciar una situación "límite" en la que los sanitarios trabajan, como le trasladaron a Fúnez sus representantes sindicales, en situaciones muy difíciles y "complejas".

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Fuente: El Periódico

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