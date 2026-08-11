Interior y Defensa, preparados para contener una posible entrada masiva de migrantes en Ceuta el 15 de agosto

El Gobierno no va a tropezar dos veces en la misma piedra. Al menos no este verano. Si de algo pecó el Ejecutivo en la actual crisis migratoria de Ceuta fue de imprevisión. Ahora, los servicios de inteligencia, los ministerios del Interior y de Defensa, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están volcados en evitar que vuelva a ocurrir algo semejante a la avalancha del 30 de julio. "Ni siquiera una décima parte", advierten.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los servicios de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil llevan días rastreando las redes sociales marroquíes en busca de pistas sobre una posible nueva entrada de migrantes, con la colaboración del Ministerio del Interior de Marruecos. De momento, en grupos de WhatsApp y en Facebook, la que todavía es la red social más utilizada en el país vecino, se han detectado multitud de llamamientos para volver a intentar una entrada masiva en Ceuta el sábado 15 de agosto, festivo nacional en España.

Fuentes del Ministerio del Interior y del de Defensa no quieren dar ni quitar credibilidad a estos llamamientos. Sí apuntan desde Interior que no parece que haya una organización muy importante detrás de estas llamadas. Eso sí, responden a EL PERIÓDICO desde ambos ministerios que "se han tomado las medidas oportunas", que "las alertas están encendidas" y que están "preparados para que no vuelva a tener lugar una entrada masiva".

Varios militares dan apoyo a efectivos de la Policía Nacional en Ceuta. / Gabriela Sardá Núñez / Europa Press

La movilización es máxima en la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército. Defensa y la Guardia Civil han suspendido los permisos y las libranzas previstas salvo casos debidamente justificados. La Policía, por su parte, ha modificado su régimen de permisos para hacer posible doblar turnos o aumentar la presencia en las calles. De hecho, en Ceuta no se han producido, de momento, incidentes violentos o se ha detectado un aumento de la criminalidad importante.

Los canales de comunicación con Marruecos también están totalmente abiertos tanto desde Interior como desde el Ministerio de Asuntos Exteriores con el departamento homólogo marroquí. Y la colaboración de las autoridades marroquíes es "máxima", según el Ejecutivo español.

Las redes sociales marroquíes también apuntan a otras posibles fechas de entrada, como este mismo miércoles 12 de agosto o el lunes 17 de agosto. Pero Interior ha detectado que las llamadas más fiables apuntan al sábado 15, cuando el blindaje de la ciudad será total.

Fuentes de Interior apuntan a que el hecho de que la gran mayoría de los que pasaron, unos 70.000 de 72.000 migrantes irregulares se tuvieran que volver en las siguientes 24 horas ya supuso un "fiasco" al otro lado de la frontera que podría desincentivar un nuevo intento de avalancha.

"Los migrantes serán devueltos"

Además, los mensajes del Gobierno van estos días en la línea de desanimar a aquellos migrantes que pudieran estar pensando en repetir el asalto. Como aseveró rotundo este martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, desde Ceuta, "todos los migrantes que entren irregularmente en España serán devueltos a Marruecos".

Ceuta está ahora mismo tomada por las fuerzas de seguridad. Según los datos facilitados por Interior y por Defensa, en la ciudad autónoma hay ahora mismo trabajando más de 1.000 policías nacionales, más de 300 de ellos pertenecientes a las unidades de intervención policial (UIP), más de 1.200 guardias civiles y una cifra superior a los 2.000 militares, contando siempre los actualmente destinados en la ciudad y los refuerzos llegados desde la península.

Problemas de alojamiento

De hecho, fuentes de los cuerpos presentes en la ciudad autónoma explican que está habiendo "importantes problemas" para conseguir alojamiento a todos, ya que los hoteles están ya prácticamente llenos precisamente por este importante refuerzo de policías, guardias y militares.

Este despliegue se irá adaptando a las circunstancias y, según fuentes de los dos ministerios, se mantendrá "todo el tiempo que sea preciso" para mantener la integridad de la frontera española.

Este fin de semana, a pesar de ser el sábado festivo nacional, el despliegue será máximo, siempre intentando no alterar la vida cotidiana de Ceuta, que ya está bastante alterada por la presencia de miles de migrantes en las calles, muchos durmiendo en la playa o en campamentos improvisados por ellos mismos, por los vecinos o por las ONG.