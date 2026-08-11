El Gobierno intenta frenar nuevas entradas en Ceuta: "Todos los migrantes serán devueltos a Marruecos"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha sido claro, rotundo y muy duro esta mañana en Ceuta al advertir a todos los migrantes que estén pensando en intentar de nuevo una entrada masiva en España que "todos los que entren irregularmente serán devueltos a Marruecos". Tras visitar la ciudad autónoma y reunirse con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, Albares ha aseverado que la "continua y permanente cooperación" con Rabat ha sido la clave para conseguir el retorno inmediato de la gran mayoría de los que entraron en la ciudad el 30 de julio. Y seguirá siéndolo si se producen más entradas.

"Desde Ceuta, me quiero dirigir directamente a todos aquellos que estén leyendo o escuchando falsas informaciones de lo que falsamente pueden obtener si vienen irregularmente a España", ha aseverado, "nadie arriesga su vida, su dinero o su futuro en aventuras abocadas al fracaso". A continuación, Albares ha añadido: "Quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla va a ser devuelto, ni alcanzará la península, ni el continente europeo, ni se quedará en Ceuta o en Melilla". Esa es "la voluntad", ha continuado, de España, de Marruecos y "esa voluntad no la cambia ninguna sentencia".

Albares ha explicado que desde el comienzo la crisis migratoria habla "todos los días" con el ministro de Exteriores marroquí, y "algunos días varias veces". Ese diálogo, ha enfatizado, es el que ha permitido la rápida devolución de 70.000 de los 72.000 migrantes que cruzaron la frontera a nado. A partir de ahora, en su comparecencia y dirigiéndose a los que puedan verle al otro lado de la frontera, ha enfatizado varias veces que "todas las personas que entren irregularmente en España están abocadas a ser devueltas a su país de origen".

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares (derecha), conversa con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, este martes. / Gabriela Sardá Núñez / Europa Press

El ministro también está en contacto permanente con la Comisión Europea y ha informado de que las instituciones de Bruselas se han reunido en los últimos días con las plataformas digitales para prevenir que puedan volver a lanzarse los bulos y la desinformación que el Gobierno defiende que fueron "el detonante" de la entrada masiva del 30 de julio.

Desde Almería, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que se "está trabajando junto a Marruecos" para que los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta "vuelvan con sus familias".

"Estamos trabajando con el Gobierno marroquí sobre una línea, sobre un principio de trabajo que es fundamental y es que podamos lograr que todos los menores que están en Ceuta puedan reagruparse con sus familias en Marruecos", ha destacado el ministro en una atención a los medios este martes en Almería.

Los menores ascienden a 1.527

Bolaños ha informado de que el Gobierno ha identificado ya a 1.527 menores en la ciudad autónoma y ha puesto en valor la "cooperación" con el ejecutivo ceutí para que "tengan una acogida respetuosa con los derechos humanos".

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Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha manifestado que España se tiene que tomar esta crisis "como una urgencia nacional, porque lo es, ha sido vulnerada la integridad territorial". Y ha añadido que está preocupado porque la frontera es "vulnerable".