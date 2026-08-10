Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La Guardia Civil encuentra otro cuerpo sin vida y se elevan a 83 las víctimas

Torres eleva a 80.000 las personas que entraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha elevado a unas 80.000 las personas que entraron en Ceuta desde Marruecos durante los días 30 y 31 de julio y ha anunciado un refuerzo de medios para atender a los alrededor de 1.400 menores que han sido filiados hasta ahora, con el reagrupamiento familiar como prioridad.

Torres ha ofrecido estos datos tras reunirse este lunes con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para analizar las consecuencias de la entrada masiva de personas y la situación que todavía vive la ciudad, especialmente por la presencia de menores.

El ministro ha asegurado que el Gobierno de España "está hoy aquí y va a seguir estando aquí" y ha avanzado que este martes se desplazará a Ceuta el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles.