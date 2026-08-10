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Seísmo de 7,4 grados

El Consulado de España en Colombia, pendiente del terremoto y de los españoles que puedan ser afectados

Ha facilitado la línea de teléfono "123" para emergencias así como el teléfono de emergencia consular (+57 316 4733216, solo para españoles) y el correo del Consulado (cog.bogota@maec.es)

En imágenes | Un potente terremoto sacude Colombia

En imágenes | Un potente terremoto sacude Colombia

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Integrantes del cuerpo de Bomberos de Cali y civiles buscan entre los escombros de edificaciones colapsadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país. / ERNESTO GUZMAN JR / EFE

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EP

MADRID

El Consulado de España en Colombia está haciendo seguimiento del terremoto que ha sacudido el país este lunes y en contacto con los consulados honorarios de la zona para conocer si hay algún español afectado por el temblor de magnitud 7,4 en la escala de Ritcher que ha dejado al menos 74 muertos, según las autoridades colombianas.

"El Consulado está al tanto de la situación y haciendo seguimiento de la misma", han trasladado fuentes del Ministerio de Exteriores a Europa Press. El Consulado General de España en Bogotá ha facilitado a través de redes sociales la línea de teléfono "123" para emergencias así como el teléfono de emergencia consular (+57 316 4733216, solo para españoles) y el correo del Consulado (cog.bogota@maec.es).

El terremoto se ha producido cerca de localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en el noroeste de Colombia, causando daños en "cerca" del 80% de los edificios de la ciudad de El Cairo, según ha informado la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

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El epicentro del seísmo, registrado sobre las 7.34 horas (hora local), se ha situado a cinco kilómetros al este de San José del Palmar y ha tenido una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en un informe preliminar.

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