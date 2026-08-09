El PSPV lleva a la presidenta de las Corts Valencianes a la Fiscalía por llamar a Pedro Sánchez "capo de la mafia corrupta"
Los socialistas censuran que la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana, que debería ser "ejemplo de respeto institucional", use insultos y descalificaciones: "Las instituciones están para dignificarlas, no para degradarlas"
El PSPV ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de València contra la presidenta de las Corts, Llanos Massó, por un presunto delito de injurias con publicidad, después de que calificara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "capo de la mafia corrupta" en una publicación difundida en la red social X.
La denuncia sostiene que estas manifestaciones podrían ser constitutivas de un delito de injurias previsto en los artículos 208 y 209 del Código Penal, al tratarse de expresiones que atentan contra el honor y la dignidad de una persona y que, además, fueron realizadas públicamente a través de las redes sociales.
Los socialistas valencianos advierten que "no se puede normalizar que quien ostenta la segunda autoridad institucional de la Comunitat Valenciana utilice el insulto y la descalificación" como forma de hacer política y aseguran que, desde Vox, han convertido "el insulto permanente al presidente del Gobierno en una estrategia política", una actitud que resulta especialmente grave cuando la protagoniza la presidenta de las Corts, una institución que representa a todos los valencianos y valencianas y que debería ser ejemplo de respeto institucional, añaden.
En ese sentido, el PSPV subraya que "las instituciones están para dignificarlas, no para degradarlas con ataques personales impropios de quien ejerce una de las más altas responsabilidades públicas de la Comunitat Valenciana" y defienden que la libertad de expresión no ampara el insulto ni las expresiones que puedan constituir un atentado contra el honor de las personas.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Levante - EMV
- Multas de 80 euros por llevar el retrovisor bien regulado, pero hacer este gesto inofensivo al volante: la Guardiacivil extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: miles de propietarios tendrán que quitar las terrazas hinchables de sus balcones y terrazas este verano
- Eclipse solar en Canarias: a qué hora será, cuánto dura y dónde verlo este 12 de agosto
- La Policía Nacional lo confirma: cuidado con esta estafa de verano puede dejar a los tinerfeños sin dinero en sus cuentas bancarias
- Avistan un tiburón en la costa de Tenerife
- La Asociación de Memoria Histórica llevará al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a los tribunales por el monumento a Franco
- La Bonoloto premia a Tenerife: un afortunado recibe más de 80.000 euros
- Tenerife Vaciada: Hoya de Pablos, Los Realejos