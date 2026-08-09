El delegado del Gobierno en Madrid advierte a Ayuso de que "los áticos" y los "pelotazos" la alejan de los madrileños

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha advertido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de que "los áticos, las vacaciones que no se pueden justificar y los pelotazos" realmente la alejan de la ciudadanía, que "no tolera" que se le trata como, asegura, lo hace la jefa del Ejecutivo autonómico.

"Esta dinámica de los áticos, las vacaciones que no se pueden justificar y de los pelotazos creo que lo que hacen es alejar a la presidenta de la Comunidad de Madrid de los madrileños, porque no toleramos que se nos trate como nos está queriendo tratar esta señora", ha manifestado Martín en 'RNE'.

Así, el delegado del Gobierno ha reprochado a la presidenta madrileña lo "inaceptable" de la adquisición del ático de Chamberí "con el que soñaba" por parte de la Comunidad de Madrid a través de "una estructura y una dinámica camuflada para el conjunto de la ciudadanía y, sin duda, sin dar ningún tipo de explicación".

Explicaciones "inconexas"

Martín ha señalado que tan solo una vez que trascendió por la prensa la compra de este inmueble fue cuando la Comunidad de Madrid ha comenzado a dar una "sucesión de explicaciones", a su juicio, "absolutamente inconexas" y que "todavía no se sabe a dónde van a parar".

Por otro lado, respecto al debate de si la presidenta de la Comunidad de Madrid necesita de una residencia oficial, Martín ha animado al Gobierno autonómico a plantear el asunto y debatirlo en la Asamblea, y no hacerlo "de tapadillo, como acostumbra el Partido Popular de Madrid" para "tratar de blindar algún tipo de pelotazo".

La Comunidad de Madrid, a través de la empresa pública Planifica Madrid, ha sacado a la venta por un precio de salida de 6,7 millones de euros el ático adquirido por el Ejecutivo autonómico en el distrito Chamberí, además de cuatro inmuebles más ubicados en Gran Vía, que salen al mercado por 11,8 millones de euros, según recoge la documentación publicada en el Portal de la Contratación Pública regional, consultada por Europa Press.

Esta venta se anunciaba un par de días después de conocerse su compra que estaba motivada, según explicó la Comunidad, en unas obras que se acometerán en la Real Casa de Correos y por las que la presidenta Díaz Ayuso necesitaba contar con un despacho "temporal".

Fuente: El Periódico