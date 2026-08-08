Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeTiburón en TenerifeEl CD Tenerife gana el Pepino de OroAterrizajes frustrados en Tenerife SurAlquiler en CanariasZonas verdes urbanas en CanariasEclipse solar en Canarias
instagramlinkedin

Crisis Migratoria

Vox pide activar el artículo 102 para investigar a Sánchez por "traición" tras la crisis migratoria de Ceuta

La formación acusa al Ejecutivo de conocer de antemano la entrada masiva de migrantes y reclama desclasificar sus comunicaciones con Marruecos

El presidente de VOX, Santiago Abascal, atiende a los medios, en la plaza de África, a 2 de agosto de 2026, en Ceuta (España). El presidente de VOX se encuentra en Ceuta para abordar las consecuencias de la crisis migratoria.

El presidente de VOX, Santiago Abascal, atiende a los medios, en la plaza de África, a 2 de agosto de 2026, en Ceuta (España). El presidente de VOX se encuentra en Ceuta para abordar las consecuencias de la crisis migratoria. / Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

MADRID

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que su formación promoverá la activación del mecanismo previsto en el artículo 102 de la Constitución para investigar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los miembros de su Ejecutivo por los "gravísimos hechos" relacionados con la crisis migratoria de Ceuta, al considerar que existen indicios que "justifican una investigación judicial por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado".

"La traición de Pedro Sánchez a los españoles debe llevarse a los tribunales", ha escrito Abascal en un mensaje publicado en su cuenta de X este sábado, en el que ha defendido que "hay indicios y evidencias más que suficientes" para activar el procedimiento, "entre otras el conocimiento previo que tenía el Gobierno de Sánchez respecto a la invasión de Ceuta", según la publicación.

En concreto, Vox propone activar el procedimiento previsto en dicho artículo, que atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la competencia para exigir la responsabilidad criminal del presidente y de los miembros del Gobierno cuando la acusación se refiera a delitos de traición o contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Este procedimiento exige que la iniciativa sea presentada por, al menos, una cuarta parte de los miembros del Congreso de los Diputados y que sea aprobada por mayoría absoluta de la Cámara, un número de diputados del que Vox no dispone en solitario.

Ante esta situación, la formación ha anunciado que pone a sus diputados "a disposición" de cuantos grupos parlamentarios estén dispuestos a promover la iniciativa y ha hecho un llamamiento al resto de fuerzas políticas para que permitan la apertura del procedimiento y sea el Tribunal Supremo quien determine si existen responsabilidades penales.

El partido ha recordado en un comunicado ese sábado que el Título XXIII del Código Penal tipifica los delitos de traición y los delitos contra la paz, la independencia y la seguridad del Estado.

Reclama la "desclasificación" de las comunicaciones con Marruecos

Asimismo, Vox reclama la "inmediata desclasificación y entrega al Congreso" de toda la información relativa a las comunicaciones mantenidas entre el Gobierno y las autoridades marroquíes antes, durante y después de los acontecimientos de Ceuta, así como la documentación e informes elaborados por los servicios de inteligencia y los órganos responsables de la seguridad nacional, tanto civil como militar.

"Los españoles tienen derecho a conocer toda la verdad sobre unos hechos que afectan directamente a la integridad territorial, la seguridad nacional y el control efectivo de las fronteras del Estado", ha sostenido la formación, que defiende que, por la "excepcional gravedad" de lo ocurrido, corresponde utilizar "todos los mecanismos" previstos en el ordenamiento constitucional para depurar las responsabilidades políticas y penales que pudieran derivarse.

Noticias relacionadas

En esta línea, Vox ha insistido en que lo sucedido en Ceuta "no constituye un fenómeno migratorio convencional", sino "un episodio de guerra híbrida contra España", caracterizado, a su juicio, por "la utilización masiva de inmigrantes ilegales como instrumento de presión sobre la soberanía nacional".

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar el GPS en el móvil con soporte, pero cambiar de ruta mientras conduces: la Guardia Civil extrema la precaución de los conductores tinerfeños este verano
  2. Pedro y el CD Tenerife: un efecto óptico
  3. La Seguridad Social y el BOE lo confirman: los trabajadores que tengan una baja laboral de más de 18 meses dejarán de cotizar para la pensión de jubilación, pero mantendrán el puesto
  4. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: los nuevos propietarios que compren una vivienda deben pagar las derramas que dejó el anterior dueño con la comunidad
  5. El caso de la mujer hallada muerta en La Palma: ¿Por qué nadie denunció su desaparición?
  6. Los dos lugares de Tenerife elegidos para ver el eclipse solar del 12 de agosto
  7. Un sindicato pide el cese de la directora de la cárcel Tenerife II por no informar de un plante de presos
  8. El muelle de Puerto de la Cruz, donde los portuenses siguen bañándose generación tras generación

Uno de los vídeos realizados con IA y publicados en redes sociales que fueron investigados por el IPCC.

Nuevo golpe policial en Tenerife contra la venta ambulante ilegal en pleno corazón turístico

Nuevo golpe policial en Tenerife contra la venta ambulante ilegal en pleno corazón turístico

España controla a 199 viajeros de terceros países llegados de Italia en doce vuelos

España controla a 199 viajeros de terceros países llegados de Italia en doce vuelos

El gran incendio en el oeste de Canadá se sale de control y fuerza la evacuación de más de 20.000 personas

El gran incendio en el oeste de Canadá se sale de control y fuerza la evacuación de más de 20.000 personas

El Rey Felipe VI clausura la Copa de Vela de Palma en la que queda subcampeón con el Hispania

El Rey Felipe VI clausura la Copa de Vela de Palma en la que queda subcampeón con el Hispania

El CD Tenerife derrota al Leganés en la tanda de penaltis y termina la pretemporada con el Pepino de Oro

El CD Tenerife derrota al Leganés en la tanda de penaltis y termina la pretemporada con el Pepino de Oro

El Cabildo de Tenerife reduce las restricciones para la prevención de incendios forestales a prealerta, excepto en el Sur, que estará en alerta

El Cabildo de Tenerife reduce las restricciones para la prevención de incendios forestales a prealerta, excepto en el Sur, que estará en alerta

Sorteo Bonoloto del sábado 8 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del sábado 8 de agosto de 2026
Tracking Pixel Contents