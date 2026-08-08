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Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno cifra en 1.342 los menores en Ceuta

El ministro del Interior español ha asegurado que han vuelto 70 000 de las 72 000 personas que entraron a Ceuta

El Gobierno decide restablecer de forma inmediata los controles fronterizos con Italia después de que el Ejecutivo de Meloni haya rechazado levantar sus controles a los viajeros procedentes de España

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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