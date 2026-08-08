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CRISIS MIGRATORIA

El Gobierno pide desplegar todos los procesos de acogida de menores migrantes de Ceuta y priorizar la reagrupación familiar

Un equipo de Juventud e Infancia se trasladará a Ceuta el 16 de agosto para agilizar trámites

La ministra Sira Rego habla de "notable interés" de familias por acoger

Decenas de menores se acumulan a las puertas de la comisaría de Ceuta para ser identificados

Decenas de menores se acumulan a las puertas de la comisaría de Ceuta para ser identificados / EFE / Reduan

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EUROPA PRESS

Madrid

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha abordado este sábado con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la "urgencia" de desplegar "todos los procesos de acogida posibles" para atender a la infancia migrante no acompañada que ha llegado a la ciudad autónoma en los últimos días y ha señalado como "prioridad" la reagrupación familiar.

En un comunicado enviado este sábado, el Ministerio que lidera ha informado de que la prioridad para Rego, "siempre que sea posible" y con base en "el interés superior" de los niños y adolescentes, será la reagrupación familiar.

Sin embargo, "muchos de los niños y niñas migrantes no acompañados no tienen familias, por lo que, en estos casos, las comunidades autónomas deberán ejercer su tutela y garantizar sus derechos", explica la ministra.

Además, ha destacado el interés "notable" de "numerosas" familias en acoger a estos menores migrantes, según le habrían notificado distintas organizaciones de acogimiento familiar, y ha solicitado al Gobierno autonómico agilizar la vía de la acogida familiar.

Tres vías

En ese sentido, Rego ha afirmado que el Gobierno de España va a poner "todos los medios" para que el proceso de acogida "solidaria y vinculante" se desarrolle de manera "eficaz", para lo que trabajará de manera simultánea en estas tres vías.

"Vamos a garantizar todo el apoyo, económico, técnico y humano a Ceuta, como hemos venido haciendo hasta ahora, y vamos a garantizar una acogida digna a todos los niños, niñas y adolescentes", ha declarado Rego.

Muchos de los niños y niñas migrantes no acompañados no tienen familias, por lo que, en estos casos, las comunidades autónomas deberán ejercer su tutela y garantizar sus derechos

Sira Rego

— Ministra de Juventud e Infancia

Finalmente, el Ministerio recuerda que ayer ya se anunció que un equipo técnico de Juventud e Infancia se trasladará a Ceuta el 16 de agosto para agilizar todos los trámites y que el próximo jueves 13 de agosto se celebrará la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia con las comunidades autónomas.

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No obstante, desde los Ejecutivos autonómicos de Aragón, Extremadura y Castilla y León han anunciado este sábado que no participarán en dicha comisión para abordar el reparto de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta.

Fuente: El Periódico

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