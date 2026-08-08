El PP exige al Gobierno comparecer por Ceuta y acusa a Sánchez de "aislar" a España en la UE

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha instado al Gobierno a comparecer por la invasión de Ceuta y ha lamentado que la "irresponsable" política migratoria del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "haya aislado a España en la Unión Europea (UE)".

"No puede haber impunidad política ante 150 muertes. No puede haber impunidad política ante un ataque a la integridad territorial. No puede haber impunidad política ante un ataque a la soberanía nacional", ha resaltado este sábado en declaraciones a los medios de comunicación.

Además, ha añadido que, "ante una crisis migratoria, humanitaria y de seguridad nacional sin precedentes, el Gobierno no puede esconderse y negarse a comparecer en el Parlamento como exige el Partido Popular".

Ha recordado que Ceuta es también un "punto de frontera" entre la UE y Marruecos y que las políticas migratorias de España afectan al resto de la Unión Europea: "Así se lo han recordado los socios europeos a Sánchez, que no comparten su política migratoria, que no están de acuerdo con las políticas de regularización masiva que crean efectos de llamada y generan crisis como la actual".

"Por eso cada vez Sánchez está más aislado en el continente europeo y se enfrenta a algunos de los gobiernos de la UE. Una política responsable hubiera evitado estos enfrentamientos y hubiera evitado el aislamiento de España en la Unión", ha aseverado.

"Garantizar la seguridad y el orden público"

También ha lamentado el abandono a los ciudadanos de Ceuta y ha explicado que servicios esenciales como la sanidad dependen directamente del Ejecutivo central en esta ciudad autónoma: "El Gobierno no solo ha fallado en la gestión de estos servicios, sino que tampoco ha dado los recursos necesarios, lo cual es imposible cuando no ha presentado Presupuestos Generales del Estado en los últimos tres años".

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Por último, ha incidido en que el Ejecutivo de Sánchez ha fallado en la función básica del Estado: "Garantizar la seguridad y el orden público".

Fuente: El Periódico