El Gobierno cede a la presión y Marlaska, Albares, Robles y Bolaños comparecerán en el Congreso por la crisis de Ceuta

Ante las presiones de los partidos de la oposición y de algunos de sus propios socios parlamentarios, fuentes del Ministerio de la Presidencia han anunciado este viernes que entre el 25 de agosto y el 28 comparecerán hasta cuatro ministros en el Congreso para dar cuenta de la crisis migratoria vivida en Ceuta. Serán el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. No obstante, no lo harán en el pleno, sino en las comisiones correspondientes.

Las mismas fuentes explican que será en la mañana de este viernes cuando registren las solicitudes de comparecencia a petición propia y en periodo extraordinario, esto es antes de que termine agosto. Según apunta, será para explicar la "gestión en el marco de sus competencias con relación a los hechos sucedidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta el día 30 de julio y siguientes".

Además, afirman que también han presentado las solicitudes en el Senado, donde el PP planteará este mismo viernes recuperar la actividad parlamentaria durante agosto para que comparezcan los ministros. No obstante, fuentes del Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes ya avisan de que darán prioridad al Congreso por ser la "Cámara constitucionalmente prevalente". Así, informan de que plantearán que Robles comparezca el 25 de agosto, Bolaños el 27 de agosto y Grande-Marlaska y Albares el 28 de agosto.

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Este jueves, el PP ya reclamó una reunión urgente de la Diputación Permanente, el órgano que se mantiene activo en el Congreso durante los periodos inhábiles, para aprobar las comparecencias de estos cuatro ministros en sus comisiones correspondientes. También exigieron que el propio Pedro Sánchez diera explicaciones ante el pleno de la Cámara Baja, algo que, por el momento, no parece estar entre los planes del Gobierno. No era la única formación, socios como ERC también llevan días pidiendo que el Ejecutivo informase sobre la situación vivida en la ciudad autónoma.